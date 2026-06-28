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Policija je kasno u subotu uveče saopštila novu tragičnu vest - još jedna osoba podlegla je povredama zadobijenim u direktnom sudaru na državnom putu broj 3 u Mađarskoj, piše Blikk.

Ranije je bilo saopšteno da su na mestu nesreće poginula dva deteta i dve odrasle osobe, dok su se lekari borili za život jednog deteta i jedne odrasle osobe.

Prema navodima Policijske uprave županije Boršod-Abauj-Zemplen, dva putnička automobila sudarila su se čeono na 155. kilometru državnog puta broj 3, u blizini mesta Bikabranj. U nesreći je život izgubilo ukupno pet osoba.

Nacionalna služba hitne pomoći prethodno je saopštila da je na lice mesta upućeno više spasilačkih ekipa, uključujući i tri helikoptera Hitne pomoći.

Nakon uspešne reanimacije, teško povređeni odrasli putnik, jedno dete i još jedna odrasla osoba prevezeni su u bolnicu i životno su ugroženi.

Prema pisanju lokalnog portala boon.hu, u jednom automobilu nalazilo se troje dece i dve odrasle osobe. Dvoje dece poginulo je na licu mesta, dok je treće dete prevezeno u bolnicu, gde je kasnije podleglo povredama.

Dvoje odraslih koji su se nalazili u drugom vozilu takođe su izgubili život, čime je ukupan broj stradalih porastao na pet.

Na mesto nesreće izašli su i vatrogasci, koji su pomoću hidraulične opreme oslobodili putnike zaglavljene u jednom od smrskanih vozila.

Uviđaj je trajao satima, a deonica državnog puta broj 3 na kojoj se dogodila nesreća bila je u potpunosti zatvorena za saobraćaj.