DIREKTAN SUDAR, VOZILA SMRSKANA! Hitno poslati helikopteri, IMA MRTVIH, među njima i DECA! Horor na državnom putu u Mađarskoj!
Policija je kasno u subotu uveče saopštila novu tragičnu vest - još jedna osoba podlegla je povredama zadobijenim u direktnom sudaru na državnom putu broj 3 u Mađarskoj, piše Blikk.
Ranije je bilo saopšteno da su na mestu nesreće poginula dva deteta i dve odrasle osobe, dok su se lekari borili za život jednog deteta i jedne odrasle osobe.
Prema navodima Policijske uprave županije Boršod-Abauj-Zemplen, dva putnička automobila sudarila su se čeono na 155. kilometru državnog puta broj 3, u blizini mesta Bikabranj. U nesreći je život izgubilo ukupno pet osoba.
Nacionalna služba hitne pomoći prethodno je saopštila da je na lice mesta upućeno više spasilačkih ekipa, uključujući i tri helikoptera Hitne pomoći.
Nakon uspešne reanimacije, teško povređeni odrasli putnik, jedno dete i još jedna odrasla osoba prevezeni su u bolnicu i životno su ugroženi.
Prema pisanju lokalnog portala boon.hu, u jednom automobilu nalazilo se troje dece i dve odrasle osobe. Dvoje dece poginulo je na licu mesta, dok je treće dete prevezeno u bolnicu, gde je kasnije podleglo povredama.
Dvoje odraslih koji su se nalazili u drugom vozilu takođe su izgubili život, čime je ukupan broj stradalih porastao na pet.
Na mesto nesreće izašli su i vatrogasci, koji su pomoću hidraulične opreme oslobodili putnike zaglavljene u jednom od smrskanih vozila.
Uviđaj je trajao satima, a deonica državnog puta broj 3 na kojoj se dogodila nesreća bila je u potpunosti zatvorena za saobraćaj.
Policija apeluje na vozače da budu posebno oprezni u tom području, da poštuju uputstva saobraćajne policije, kao i da vode računa o sopstvenoj bezbednosti zbog ekstremno visokih temperatura i upozorenja trećeg stepena na vrućine.