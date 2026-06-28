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Životinja teška oko 900 kilograma povredila je dete u blizini oblasti Mad Vulkano u Nacionalnom parku Jelouston u američkoj saveznoj državi Vajoming. Nacionalni park Jelouston nije objavio detalje o vrstama povreda kod deteta.

Napad se dogodio u petak ujutru, dok je dete boravilo u parku. Incident se desio oko 9:15 časova, severno od Fišing Bridža, u blizini oblasti poznate kao Mad Vulkano.

Zvaničnici parka upozorili su posetioce da lokalne životinje, uključujući bizone, mogu postati agresivne ako ljudi "ne poštuju njihov prostor". Istraga o incidentu je u toku.

U saopštenju, nadležni iz parka Jelouston naveli su da su "bizoni povredili više ljudi u Jeloustonu nego bilo koja druga životinja."

- Nepredvidivi su, mogu trčati tri puta brže od čoveka i braniće svoj prostor kada se osećaju ugroženo.

Bizoni u Jeloustonu mogu težiti i do 900 kilograma.

- Divlje životinje mogu da postanu agresivne kada ljudi ne poštuju njihovu udaljenost. Posetioci su odgovorni da održavaju najmanje 23 metra udaljenosti od svih velikih životinja, uključujući bizone, jelene, ovce, losove, srne i kojote, i najmanje 91 metar od medveda, vukova i puma. Ako vam se divlja životinja približi, udaljite se kako biste zadržali propisanu distancu. Nikada nemojte prilaziti, dirati, hraniti ili okruživati životinje, čak i ako izgledaju mirno.

Nije prvi put da se u Jeloustonu dešava napad bizona. Prošle godine, jedan muškarac je izboden rogovima bizona pred zaprepašćenim turistima nakon što se previše približio životinji.

U saopštenju parka navedeno je da je 30-godišnji muškarac iz Nju Džersija prišao životinji zajedno sa velikom grupom ljudi. Povređeni posetilac je zadobio lakše povrede.