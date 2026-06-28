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Tu misteriju bi mogao da razreši fotoaparat nastradale devojke, ali je on nestao bez traga.

Sumnja se da ju je možda uklonilo osoblje zaduženo za Marijinu bezbednost.

Policija sada pokušava da identifikuje i pronađe ključnog svedoka.

Poginula devojka Foto: Društvene Mreže

- To je žena sa kratkom kosom koja je skočila neposredno pre žrtve i ostala blizu stuba mosta nakon nesreće. Možda je bila svedok činjenica relevantnih za rešavanje slučaja - rekla je policija brazilskom novinskom portalu "Metropoles".

Nove izjave svedoka i analizirane slike dovele su do suprotstavljenih izveštaja o tome ko je možda uklonio fotoaparat poginule devojke sa mesta događaja. Stoga je identifikacija svedoka ključna za napredak istrage, objasnila je policija.

Prema policiji, optuženi su tvrdili da nisu znali ništa o fotoaparatu.

Luis Felipe Felisijano Egorof (32), Majkon Fernandes Sintra (42) i Vitor de Freitas Gonsalves (27) bili su odgovorni za Marijinu bezbednost i uhapšeni su ubrzo nakon incidenta.

Oni su optuženi za ubistvo iz nehata.

1/5 Vidi galeriju Marija Eduarda Rodriges de Freitas (21), devojka koja je poginula tokom bandži skoka u Brazilu Foto: Društvene Mreže

Istražitelji veruju da su svesno prihvatili mogućnost Marijine smrti kada su joj dozvolili da skoči bez sigurnosnog užeta.

Dana 20. juna, još tri osobe - Evelin dos Santos Gonsalves, Žoao Antonio Piveta da Silva i Gabrijel Baros Martins - privremeno su pritvorene.

Bili su odgovorni za organizovanje svega.

Evelin dos Santos Gonsalves je rekla policiji da je samo registrovala učesnike i da nije bila direktno uključena u skokove.

Što se tiče trenutka kada je Marija pala i poginula, rekla je: "Sedela sam tamo, popunjavala prijave... Onda sam čula buku. Čula sam povike "O, Bože" i buku - rekla je ona.

Ustala je i shvatila šta se dogodilo. Ona poriče da su njene kolege pobegle sa mesta događaja.

Jedan od svedoka kojeg je policija intervjuisala izjavio je da je Marija delovala mirno neposredno pre skoka, čak se i smešila. Očigledno se osećala bezbedno i nije imala nikakvih sumnji.