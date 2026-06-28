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Nemačka i Italija suočavaju se u subotu s velikom sparinom dok se toplotni talas, povezan s desetinama smrtnih slučajeva u zapadnoj Evropi, širi ka istoku nakon što su temperature oborile rekorde iznad 40 stepeni Celzijusa.

Velika Britanija, Francuska, Švajcarska i Nemačka doživele su rekordne vrućine u junu, a ovaj vremenski sistem mogao bi da obori još rekorda dok se kreće preko Nemačke ka Poljskoj.

Prema rečima naučnika, ovaj toplotni talas bi bio praktično nemoguć bez klimatskih promena koje je izazvao čovek, zbog čega su i noćne temperature ove sedmice znatno više nego pre dve decenije.

U petak je u blizini grada Sarbrikena, blizu francuske granice, izmeren novi nemački rekord od 41,3 °C, rekao je portparol nemačke nacionalne meteorološke službe, napominjući da je merenje još uvek preliminarno.

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

Poziv na štednju vode

Meteorološka služba je u subotu izdala upozorenja na ekstremne vrućine za skoro celu Nemačku, a vlasti su pozvale građane da štede vodu. Navodi se da se u celoj zemlji očekuju temperature do 36 °C, uz moguće lokalne maksimume od 42 °C.

U Francuskoj su desetine ljudi, i mladih i starih, preminuli tokom toplotnog talasa. Temperature iznad 40 °C poremetile su železnički saobraćaj i proizvodnju električne energije, dovele do zabrane alkohola, obustave rada škola i odlaganja događaja na otvorenom.

- Toplotni talas će dostići vrhunac tokom vikenda, sa temperaturama većim od 40 stepeni u nekim delovima Nemačke - rekao je meteorolog Karsten Brandt sa sajta Donnerwetter.de.

Italijansko ministarstvo zdravlja izdalo je crveno upozorenje na toplotni talas u 18 gradova, uključujući Milano, Rim, Torino, Veneciju, Đenovu, Firencu i Bolonju, za subotu i nedelju, a očekuje se da će temperature u nekim oblastima dostići i 39 °C.

Italijanska pevačica Loredana Berte saopštila je da je otkazala koncert zakazan za nedelju u severnom gradu Bergamu zbog vrućine, po savetu menadžmenta i medicinskog osoblja.

Petak je bio najtoplija junска noć ikada zabeležena u Bolcanu u italijanskim Alpima, sa noćnim temperaturama koje nisu padale ispod 25,4 °C, rekao je meteorolog Diter Peterlin na mreži "Iks".

1/11 Vidi galeriju Ekstremne vrućine širom Evrope zbog "toplotne kupole" Foto: María José López / ContactoPhoto / Profimedia, Tolga Akmen/EPA

Besplatna otkazivanja radi smanjenja putovanja vozom

Neki veliki pružaoci javnih usluga pokušali su da smanje saobraćaj zbog mogućnosti oštećenja infrastrukture, uključujući deformisane puteve i železničke šine.

Nemački nacionalni železnički operater Deutsche Bahn omogućio je putnicima da besplatno otkažu rezervacije za putovanja na duge relacije do početka naredne sedmice.

Kompanija je saopštila da je infrastruktura pod posebnim opterećenjem zbog izloženosti suncu i dodatnog rizika za signale, šine i nadzemne vodove, koji mogu izazvati požare i kvarove.

U Švajcarskoj je parada ponosa u Lozani planirana za subotu uprkos temperaturama do 33 °C, rekli su organizatori. Postavljene su dodatne česme sa vodom i hitne službe kako bi se ublažili problemi izazvani vrućinom.

Početak parade ponosa u Milanu, takođe u subotu, odložen je do 17 časova kako bi se izbegla najveća vrućina.