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Francuska služba javnog zdravlja saopštila je da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa, od 24. juna zabeleženo oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično.

Meteo-Frans je saopštio da se večeras u 22:00 sata očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha sa zapada i severozapada, prenosi televizija BFM.

Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabeleženo više od 127.000 udara groma, prema podacima opservatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Il de Fransa do O de Fransa.

Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa "veoma jakim udarima vetra", "izraženom električnom aktivnošću" i "srednjim do velikim gradom".

Prema podacima meteoroloških službi, u Francuskoj su u subotu tokom dana zabeležena ili izjednačena 202 temperaturna rekorda, a u pojedinim mestima temperature su dostizale ekstremne vrednosti, uključujući 43,2 stepena Celzijusa u departmanu Meza.

(Kurir.rs/BFM)

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