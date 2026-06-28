SLAVLJE NA ULICAMA PARIZA ZBOG HLADNOG TALASA! Ljudi izleteli da se rashlade širom Francuske koja je danima KLJUČALA, munje sevaju iznad Ajfelove kule! (VIDEO)
Francuska služba javnog zdravlja saopštila je da je u toj zemlji tokom toplotnog talasa, od 24. juna zabeleženo oko 1.000 smrtnih slučajeva više nego obično.
Meteo-Frans je saopštio da se večeras u 22:00 sata očekuje ukidanje najviših upozorenja na visoke temperature na teritoriji cele zemlje, zahvaljujući ulasku hladnijeg vazduha sa zapada i severozapada, prenosi televizija BFM.
Nekoliko regiona u Francuskoj u subotu su tokom večeri i noći pogodile oluje u kojima je zabeleženo više od 127.000 udara groma, prema podacima opservatorije Keraunos, a udari gromova bili su posebno intenzivni u regionima od Il de Fransa do O de Fransa.
Pad temperature u nekoliko regiona pratile su jake grmljavine sa "veoma jakim udarima vetra", "izraženom električnom aktivnošću" i "srednjim do velikim gradom".
Prema podacima meteoroloških službi, u Francuskoj su u subotu tokom dana zabeležena ili izjednačena 202 temperaturna rekorda, a u pojedinim mestima temperature su dostizale ekstremne vrednosti, uključujući 43,2 stepena Celzijusa u departmanu Meza.
(Kurir.rs/BFM)