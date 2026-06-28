SRUŠIO SE AVION U FRANCUSKOJ, IMA MRTVIH! Letelica pala u naseljeno područje, hitne službe su na terenu (FOTO/VIDEO)
Mali avion srušio se u nedelju ujutru u mestu Tomblen, u blizini Nansija, u francuskom departmanu Mert-e-Mozel, a u nesreći je poginulo 11 osoba, saopštila je prefektura.
Prema navodima lista "L'Est Républicain", avion je prevozio grupu padobranaca koji su učestvovali u skoku padobranom.
Vlasti su snažno preporučile građanima da izbegavaju područje oko ulice Salvador Aljende kako bi se omogućio nesmetan pristup ekipama hitnih službi i policiji.
Prefekt je izašao na mesto nesreće, gde je za 13 časova zakazana konferencija za novinare, kojoj će prisustvovati i predstavnici tužilaštva, policije i službe hitne medicinske pomoći.
Očekuje se da će mesto tragedije obići i francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.
Avion je u nedelju ujutru poleteo sa aerodroma Nansi-Esej.