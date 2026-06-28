(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) RAZJARENA KRAVA IZUVA IZ PAPUČA I UBADA DEČAKA ROGOVIMA! Pridružila joj se još jedna BESNA životinja, a onda je usledila prava BORBA!
Na snimku sa nadzorne kamere vidi se kako životinja više puta ubada dečaka rogovima, dok on vrišti od straha i bola. Tokom dramatičnog incidenta, koji se dogodio u oblasti Tuglakabad u Nju Delhiju u Indiji, dečaku su od siline napada ispale papuče.
Na sreću, meštani su čuli njegove vapaje i odmah pritrčali u pomoć. Jedan muškarac je zgrabio jednu od odbačenih papuča i snažno je bacio o zemlju pokušavajući da uplaši razjarenu životinju.
Zatim je podigao dečaka u naručje i uz pomoć drugih ljudi, pokušao da pobegne. Međutim, krava je, zajedno sa drugom kravom, pojurila za njima uskom ulicom. Spasilac se spotakao i pao, ali je svojim telom zaštitio dečaka dok mu se krava ponovo približavala.
U tom trenutku umešao se još jedan muškarac, koji je uspeo da otera životinje. Nadležne službe su kasnije uhvatile obe krave i prebacile ih u gošalu, sklonište za napuštene i lutajuće krave, u delu Delhija koji se zove Revla Kanpur.
Prema navodima lokalnih medija, dečak se igrao u ulici kada ga je krava napala.
- Dete je zadobilo povrede u ovom incidentu, ali se sada oporavlja - rekao je jedan zvaničnik.
Lokalne vlasti navode da broj stoke koja slobodno luta ulicama neprestano raste zbog velikog broja nelegalnih mlekara koje su otvorene u tom području.
Ovaj incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što je dvanaestogodišnji dečak hitno prebačen u bolnicu posle napada bizona.
(Kurir.rs/The Sun)