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Na snimku sa nadzorne kamere vidi se kako životinja više puta ubada dečaka rogovima, dok on vrišti od straha i bola. Tokom dramatičnog incidenta, koji se dogodio u oblasti Tuglakabad u Nju Delhiju u Indiji, dečaku su od siline napada ispale papuče.

Na sreću, meštani su čuli njegove vapaje i odmah pritrčali u pomoć. Jedan muškarac je zgrabio jednu od odbačenih papuča i snažno je bacio o zemlju pokušavajući da uplaši razjarenu životinju.

1/6 Vidi galeriju Krava napala dečaka u Indiji Foto: Printscreen

Zatim je podigao dečaka u naručje i uz pomoć drugih ljudi, pokušao da pobegne. Međutim, krava je, zajedno sa drugom kravom, pojurila za njima uskom ulicom. Spasilac se spotakao i pao, ali je svojim telom zaštitio dečaka dok mu se krava ponovo približavala.

U tom trenutku umešao se još jedan muškarac, koji je uspeo da otera životinje. Nadležne službe su kasnije uhvatile obe krave i prebacile ih u gošalu, sklonište za napuštene i lutajuće krave, u delu Delhija koji se zove Revla Kanpur.

Prema navodima lokalnih medija, dečak se igrao u ulici kada ga je krava napala.

- Dete je zadobilo povrede u ovom incidentu, ali se sada oporavlja - rekao je jedan zvaničnik.

Lokalne vlasti navode da broj stoke koja slobodno luta ulicama neprestano raste zbog velikog broja nelegalnih mlekara koje su otvorene u tom području.