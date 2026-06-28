Slušaj vest

Jedanaest osoba poginulo je nakon što se avion, koji je prema navodima prevozio padobrance na obuci, srušio na istoku Francuske.

Avion namenjen za padobranske skokove pao je svega nekoliko minuta nakon poletanja u blizini Nansija. U njemu su se nalazili ljudi koji su se pripremali za svoj prvi tandemski skok kada se letelica srušila.

Među njima su bili profesionalni padobranci i medicinske sestre. Poginuli su svi - pilot, pet padobranaca instruktora i pet polaznika (medicinske sestre).

Tragedija se dogodila oko 11 časova u nedelju, kada se srušio Pilatus PC-6, jednomotorni avion nemačke registracije.

1/5 Vidi galeriju Pao avion u Francuskoj, poginulo 11 ljudi Foto: screenshot X/RapidReport2025

- Jednomotorni avion prevozio je oko jedanaest ljudi kada se srušio u blizini Nansija. Avion je iznajmila kompanija koja organizuje probne padobranske skokove. U letelici su bili pilot, pet instruktora i još pet osoba koje su prvi put trebalo da izvedu tandemski skok - rekao je istražitelj.

Identitet i nacionalnost stradalih za sada nisu saopšteni. Avion se srušio na put pored supermarketa "Ošan" u mestu Tomblen, predgrađu Nansija.

Poleteo je svega nekoliko minuta ranije sa aerodroma Nansi-Esej, a tokom poletanja počeo je da gubi visinu i pao.

- Nesreća se dogodila na teritoriji opštine Tomblen i u njoj je učestvovao civilni avion koji je poleteo sa aerodroma Nansi-Esej - rekao je portparol prefekture departmana Mert i Mozel.

Područje oko mesta nesreće odmah je blokirano, dok su ekipe hitnih službi tragale za preživelima. Lokalni zvaničnik Iv Segi potvrdio je da je u ovoj teškoj avionskoj nesreći poginulo 11 ljudi.