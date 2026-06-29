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"Celu noć smo proveli u skloništu", "Svi kafići rade, ali primaju samo gotovinu ili uplatu na račun, mnogi nemaju struju", "Što se goriva tiče, preporučujem da ga ponesete sa sobom ako je ikako moguće" - samo su neke od poruka iz Telegram grupa u kojima se raspravlja o uslovima na poluostrvu.

Svakodnevni ukrajinski napadi dronovima na vojne i logističke ciljeve uništavaju turističku sezonu na Krimu, piše "Kijev independent".

1/8 Vidi galeriju Rusi beže sa Krima Foto: X printscreen

Talas ukrajinskih napada poslednjih nedelja pogodio je Krimu nastojanju Kijeva da preseče ruske linije snabdevanja i poluostrvo praktično pretvori u ostrvo, izolujući ga od kopnene Rusije, izjavio je ministar odbrane Mihail Fedorov.

Krim, koji je Rusija okupirala 2014. godine, nekada je bio jedno od najpopularnijih odredišta za ruske turiste, ali je ove sezone izgubio na popularnosti. Ruski list "Kommersant" objavio je da je između 24. maja i 6. juna otkazano 79 odsto hotelskih rezervacija.

- Turistička sezona ili nije ni počela ili je praktično već završena - rekao je za "Kijev independent" Jevgen Hlobistov, stručnjak za životnu sredinu i održivi razvoj na Krimu.

Uticaj ukrajinskih napada priznao je i ruski predsednik Vladimir Putin.

- Ukrajinska vojska pokušava da poremeti snabdevanje energentima i utiče na turističku sezonu - njihove namere su otvoreno saopštene - rekao je.

"Situacija se menja iz dana u dan"

Svaki novi ukrajinski napad dodatno povećava neizvesnost među turistima. Napadi na rusku infrastrukturu izazvali su krizu u snabdevanju gorivom, nestašicu hrane, prekide u isporuci električne energije i zagađenje mora.

Dodatno je otežano i kretanje po poluostrvu, pa su Krimske železnice smanjile broj dnevnih vozova sa 18 na sedam, dok su ruske vlasti 26. juna proglasile vanredno stanje.

Novinari "Kijev independenta" kontaktirali su hotel Villa Rosemarin u Sevastopolju, predstavljajući se kao turisti. Iz hotela su odgovorili da se "situacija menja iz dana u dan i da su skloništa dostupna".

Praktični problemi za turiste

Krim je kao poluostrvo oduvek zavisio od saobraćajne povezanosti sa kopnom. Pre početka rata, Rusi su mogli da stignu avionom, vozom, autobusom ili automobilom preko Krimskog mosta, koji je Moskva otvorila 2018. godine.

Danas je ostao samo put preko mosta, koji se često zatvara zbog napada, a u ruskim medijima naziva se "putem smrti". Ipak, on ostaje glavni ulaz na poluostrvo.

Putovanje automobilom tradicionalno je najpopularniji način dolaska, ali nestašica goriva ove godine tu opciju čini veoma rizičnom. Hlobistov kaže da nestašica goriva još nije ozbiljno pogodila širu ekonomiju Krima, ali je zadala snažan udarac turizmu.

Dodao je da većina turista dolazi automobilom, a da individualni putnici uglavnom troše više novca od onih koji dolaze preko turističkih aranžmana. Jedan korisnik Telegrama napisao je 14. juna da njegovi poznanici ove godine ne putuju na Krim zbog "problema sa gorivom".

Neki turisti strahuju da bi mogli da ostanu zarobljeni na poluostrvu i traže rezervne planove. Prema pisanju ruskog nezavisnog medija Paper, grupa IT stručnjaka iz Sankt Peterburga razmatrala je iznajmljivanje električnog automobila.

- Pomisao da ovog leta nigde neću otići strašnija mi je od smrti u napadu drona - rekao je jedan od njih.

Putovanje kao ruski rulet

Turističke agencije pokušavaju da umire potencijalne posetioce. Jedna kompanija iz Sankt Peterburga poručila je da će njeni autobusi i dalje koristiti Krimski most i da će rezervoari biti potpuno napunjeni gorivom pre ulaska na poluostrvo, opisujući Sudak kao "miran kutak", daleko od napada.

Reakcije na društvenim mrežama su podeljene. Neki tvrde da putuju "na sopstveni rizik" i da prihvataju opasnosti. Drugi odmor na Krimu porede sa "ruskim ruletom" i otkazuju putovanja.

Turisti koji i dalje planiraju odlazak često su predmet podsmeha na internetu. Komentatori ih nazivaju ljudima sa "SVO mozgom", aludirajući na zvanični ruski naziv za invaziju - "specijalna vojna operacija" - i optužuju ih da slepo veruju državnoj televiziji.

- Zašto uopšte ići? - upitao je jedan korisnik.

- Da okušaš sreću - odgovorio je drugi.

Ipak, neki Rusi i dalje brane odlazak na Krim, tvrdeći da mediji preuveličavaju opasnosti i da bi otkazivanje odmora značilo "predaju neprijatelju".

Za one koji su spremni da rizikuju postoje i određeni podsticaji. Neki hoteli nude velike popuste, besplatno gorivo ili čak omogućavaju gostima da sami odrede koliko žele da plate.

Smeštaj za četiri osobe može da košta svega 350 rubalja (oko 4,5 dolara) po osobi za jedno noćenje.

Šta kažu meštani

Stavovi lokalnog stanovništva prema ruskim turistima postali su znatno oštriji. U lokalnim grupama na društvenim mrežama na pitanja o bezbednosti i nestašicama često odgovaraju sarkastično, podsećajući posetioce da su dronovi i eksplozije postali svakodnevica.

Neki se šale da bi turisti trebalo da ponesu rezervne kanistre goriva.

1/8 Vidi galeriju Proglašeno vanredno stanje na Krimu Foto: Printscreen X

- Zašto plašiti turiste? Možda ih nije briga što su vozovi i autobusi mete i što nema goriva. More je i dalje tu. Neka dođu - napisao je jedan korisnik.

Međutim, ni opuštena atmosfera na obali više nije zagarantovana. Neke plaže zagađene su mazutom nakon napada na skladište nafte u ruskom gradu Tuapse.

Jedan proukrajinski stanovnik zapadne obale Krima, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da u turističkom gradu Alupki ima posetilaca, ali ne mnogo. Kafići i prodavnice suvenira rade, ali gotovo da nema mušterija.

- Svuda se priča o alarmantnoj situaciji - vazdušnim uzbunama, dronovima i nestašici goriva - rekao je.

Opisao je i porodicu sa moskovskim naglaskom u jednom kafiću, čiji je otac rekao da moraju da ostave automobil jer nema benzina.

Turisti takođe navode da su pojedini delovi Krima češće meta napada, pa Sevastopolj i okolinu nazivaju "glasnim Krimom", dok Sudak i Jevpatoriju zovu "tihim Krimom".

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X

Nekad jeftino, danas preskupo

Sergej Vikarčuk, veteran i bivši radnik u turizmu, rekao je da su Rusi oduvek činili veliki deo turista na Krimu.

Prema analizi objava na društvenim mrežama, rasprave o putovanju na poluostrvo najaktivnije su u Moskvi, Sankt Peterburgu i nekoliko velikih industrijskih regiona, a dominantno raspoloženje je skepticizam. Mnogi se žale i da je letovanje postalo preskupo.

Vikarčuk kaže da je Krim nekada bio jeftina destinacija za ruske turiste, ali da je nakon okupacije 2014. godine postao skuplji, dok kvalitet usluga nije pratio rast cena.

- Ruskim turistima sada se više isplati da putuju u Grčku ili Tursku. Ta odredišta su im pristupačnija, a usluga i cene povoljniji - rekao je.

Jedna korisnica po imenu Jelena napisala je da je pre rata još bilo moguće putovati sa ograničenim budžetom.

1/9 Vidi galeriju Napad Ukrajine na Donjeck, Lugansk, Krim i Voronjež Foto: screenshot X

- Tada sam se osećala bogato. Ali otkad je postao "naš", izgradili su skupe hotele i restorane i ukinuli jeftina odmarališta - napisala je.

- Možda je to bolje za lokalno stanovništvo, ali nije za ruske turiste.