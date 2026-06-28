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Helikopter koji pripada saudijskom naftnom gigantu Aramku (2222.SE) srušio se u nedelju u Ras Tanuri na istočnoj obali Saudijske Arabije u Persijskom zalivu, pri čemu je poginulo 14 državljana, javila je državna novinska agencija, dodajući da je uzrok nepoznat.

Aramko je u petak nastavio utovar sirove nafte u svom terminalu Ras Tanura u Persijskom zalivu, nakon što je bio obustavljen skoro četiri meseca.

"Nadležne vlasti su pokrenule potpunu istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće", dodala je državna novinska agencija.