SRUŠIO SE HELIKOPTER U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Tragedija u Persijskom zalivu, poginulo 14 ljudi!
Helikopter koji pripada saudijskom naftnom gigantu Aramku (2222.SE) srušio se u nedelju u Ras Tanuri na istočnoj obali Saudijske Arabije u Persijskom zalivu, pri čemu je poginulo 14 državljana, javila je državna novinska agencija, dodajući da je uzrok nepoznat.
Aramko je u petak nastavio utovar sirove nafte u svom terminalu Ras Tanura u Persijskom zalivu, nakon što je bio obustavljen skoro četiri meseca.
"Nadležne vlasti su pokrenule potpunu istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće", dodala je državna novinska agencija.
Incident se dogodio u 6 sati ujutru po lokalnom vremenu , saopštila je državna agencija, bez davanja dodatnih detalja. Saudijska Arabija, najveći svetski izvoznik nafte, pridružila se naletima na prevoz tereta nakon što su proizvođači sa Bliskog istoka povećali proizvodnju i izvoz nafte i gasa uoči privremenog sporazuma o zaustavljanju rata između Sjedinjenih Država i Irana.
(Kurir.rs/Rojters/Foto:Ilustracija)