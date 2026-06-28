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Stotine zgrada srušile su se do temelja, a pod ruševinama se i dalje nalaze hiljade građana Venecuele nakon dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale koji su u sredu pogodili sever zemlje.

Prema zvaničnim podacima Ujedinjenih nacija, oko 50.000 ljudi se vodi kao nestalo, dok je više od 3.360 povređeno.

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao je na 1.430, saopštili su zvaničnici te zemlje, prenosi agencija Asošiejted pres.

Broj stradalih i povređenih raste iz časa u čas, dok volonteri i spasilačke ekipe golim rukama očajnički kopaju kroz smrskani beton u potrazi za preživelima.

"Svaka spasena osoba je čudo", izjavio je Predsednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez. "Nećemo kriti ništa kada je reč o razmerama ove tragedije".

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Trka s vremenom: Apeli za tišinu i borba za preživele

Porodica Karlosa Eduarda (31), koji je zarobljen pod ruševinama, ne gubi nadu jer i dalje čuju njegove jauke.

"Počeli smo da ga dozivamo: Karlose, Karlose, sine… i tada se oglasio", ispričao je njegov rođak za BBC News.

On je dodao: "To je bilo pre otprilike sat i po vremena. Od tada nismo čuli ništa – nije više govorio niti davao znake života. Ali, to se desilo i juče popodne – prvo bi zastenjao, a onda bi ućutao. Zato smo ovde, čekamo pomoć i nadamo se da ćemo ga izvući živog".

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Vojnici i meksički volonteri neprestano apeluju na okupljene da utihnu, kako bi uspeli da registruju i najmanje zvake života koji dopiru iz dubina.

Američki geološki zavod (USGS) procenjuje da bi ukupan broj žrtava razornih zemljotresa koji su se dogodili u sredu mogao dostići čak 10.000.

Hronologija udara

Prvi potres pogodio je severnu Venecuelu, dok je drugi – najsnažniji u poslednjih sto godina – usledio svega 39 sekundi kasnije.

Zastrašujući satelitski snimci prikazuju potpuno zbrisane četvrti i zgrade sravnjene sa zemljom.

Među stradalima je i Dejsi Tovar de Ernandez, supruga bivšeg MLB bejzbol igrača Gorkisa Ernandeza. On se od nje oprostio potresnom porukom na Instagramu:

"Bila si i uvek ćeš biti kraljica mog života – najlepša, najdivnija i najdragocenija žena na svetu".

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

U razornom zemljotresu poginula je i supruga fudbalera Ektora Bela. Andrea je poginula kada se zgrada u kojoj je bila sa ćerkom srušila tokom zemljotresa.

Prema izveštajima lokalnih medija, ona je pokrila devojčicu svojim telom u trenutku urušavanja, spasivši joj život. Dete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva.

1/4 Vidi galeriju Supruga fudbalera Ektora Bela, poginula u u Venecueli dok je spasavala ćerku tokom razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju Foto: Instagram

Kritike vlastima i dolazak međunarodne pomoći

Iako su prva 48 do 72 sata ključna za spasavanje života, lokalno stanovništvo optužuje vlasti za nedopustivo sporu reakciju.

Tokom obilaska jedne od pogođenih četvrti, liderka Venecuele Delsi Rodrigez dočekana je gnevnim povicima građana: „Vlada ne čini ništa za narod!“

Rodrigez je saopštila da je obavila razgovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i državnim sekretarom Markom Rubiom, koji su "potvrdili svoju posvećenost pružanju podrške u akcijama spasavanja".

Na teren su već stigle međunarodne spasilačke ekipe iz Meksika, Španije, SAD i Velike Britanije. Sjedinjene Američke Države su poslale tim za vanredne situacije sa više od 250 stručnjaka, uključujući i specijalne jedinice sa psima tragačima.

Tračak nade u La Gvairi

U moru tragedije, talas radosti preplavio je najteže pogođeno obalsko područje La Gvaira, severno od Karakasa, gde su meštani u petak uspeli da iz ruševina izvuku živu bebu.

Na video-snimku koji je preplavio društvene mreže vidi se čovek koji u suzama radosnicama steže spaseno dete u naručju.