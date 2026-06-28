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Poljski državni vrh vidi sve veći rizik od ruskih provokacija na istočnom krilu NATO-a, rekao je šef poljske spoljne obaveštajne službe, kako je u nedelju izvestila nemačka agencija DPA.

"Primećujemo razvoj situacije u Ukrajini i da rat trenutno ne ide dobro za Rusiju. To je razlog za zabrinutost da bi Moskva mogla dodatno eskalirati situaciju", rekao je pukovnik Pavel Šota, šef spoljne obaveštajne službe u Poljskoj, za poljski list Rzeczpospolita.

Rekao je da bi ograničeni napad na baltičke zemlje mogao odviti u obliku takozvanih "malih zelenih ljudi", kako su nazivane ruske snage bez vojnih obeležja koje su preuzele kontrolu nad Krimskim poluostrvom 2014. godine.

"Rusija sistematski prelazi crvene linije kako bi dovela u pitanje odgovor NATO-a", rekao je Šota. "Cene takvih provokacija su niske, dok alijansa uglavnom odgovara političkim merama, što podstiče dalju eskalaciju", dodao je.

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski takođe je prošle nedelje upozorio da bi Rusija mogla da izvodi takozvane operacije pod lažnom zastavom.