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Zbog prvog ovogodišnjeg toplotnog talasa u Nemačkoj, berlinska policija pribegla je neobičnom rešenju i na gradske ulice poslala dva vodena topa kako bi blagim mlazevima vode rashladila građane.

1/4 Vidi galeriju Policija u Nemačkoj rashlađuje građane vodenim topovima Foto: CARSTEN KOALL / AFP / Profimedia, RALF HIRSCHBERGER / AFP / Profimedia

Vozila koja raspršuju vodu obilazila su glavni grad, na oduševljenje kako lokalnog stanovništva, tako i turista. Među lokacijama koje su rashlađivane bili su Brandenburška kapija, Potsdamer plac i zgrada Rajhstaga.

Rashlađena mesta bila su veoma tražena širom zemlje.

Nemačka je već nekoliko dana na udaru toplotnog talasa, a temperature se približavaju granici od 40 stepeni Celzijusa ili je čak premašuju. Situaciju dodatno otežava činjenica da na mnogim mestima već duže vreme gotovo da nema noćnog zahlađenja, pa temperature ostaju veoma visoke i tokom noći.

Prema privremenim podacima Nemačke meteorološke službe, protekla noć bila je najtoplija otkako se vrše merenja. Najviša noćna temperatura zabeležena je u mestu Kubšic u istočnoj Saksoniji, gde temperatura nije padala ispod 29,4 stepena Celzijusa.

Privremeno najviša dnevna temperatura od 41,5 stepeni Celzijusa izmerena je u subotu u 16.20 časova u Mekern-Drevicu, u pokrajini Saksonija-Anhalt.

Temperature u Nemačkoj će naredne sedmice biti u padu

Očekuje se da će nedelja biti vrhunac toplotnog talasa. Nemačka meteorološka služba (DWD) ponovo prognozira izuzetno visoke temperature između 37 i 41 stepena Celzijusa. Tokom dana i u noći između nedelje i ponedeljka mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom izazvani vrućinom, koji bi mogli doneti obilne padavine, grad i u pojedinim područjima veoma jake udare vetra.