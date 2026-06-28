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Veliki požar izbio je danas oko 13 časova u šumskom području Pevkali, u blizini Korinta, gde se u neposrednoj blizini nalaze stambene kuće, a grčke vlasti uputile su vatrogasne snage i preko sistema 112 pozvale građane na evakuaciju. Istovremeno, brojni šumski požari izbili su u Nemačkoj.

Foto: COSTAS SYNETOS/ANA-MPA

Požar je izbio nešto pre 13 časova po lokalnom vremenu u šumskom području Pevkali, na području Korinta, navodi Katimerini.

Na terenu su angažovana 62 vatrogasca, tri pešačka tima, 18 vatrogasnih vozila, sedam protivpožarnih aviona i dva helikoptera. Grčke vlasti aktivirale su sistem za hitno upozoravanje 112 i pozvale građane da se evakuišu putem Korintsko-epidaurskog puta u pravcu mesta Sofiko.

Ranije danas, grčki mediji izvestili su o izbijanju požara na područjima Evije, Beotije, Stilide.

Šumski požari u više delova Nemačke

Vatrogasci širom Nemačke bore se sa više šumskih požara izazvanih dugotrajnim toplotnim talasom i suša, dok prisustvo neeksplodiranih sredstava u zemlji otežava gašenje, a na pojedinim područjima zabeležene su i eksplozije, piše danas Tagešsau.

Jedan od najtežih požara izbio je u okrugu Bad Krojcnah u saveznoj pokrajini Rajna-Palatinat, na području za koje se zna da je kontaminirano neeksplodiranim ubojnim sredstvima.