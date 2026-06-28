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Američka svemirska agencija NASA planira da u utorak pokrene misiju spasavanja svemirskog teleskopa Swift, koji zbog pojačane Sunčeve aktivnosti ubrzano gubi visinu.

Operacija spasavanja, vredna 30 miliona dolara, počeće lansiranjem robotske letelice koja će pokušati da podigne teleskop Swift u višu orbitu i omogući mu nastavak naučnih istraživanja.

NASA je za realizaciju misije angažovala startap kompaniju Katalyst Space Technologies, čija će autonomna letelica "Lift", opremljena sa tri robotske ruke, biti lansirana raketom "Pegaz" iz aviona iznad Maršalskih Ostrva u Pacifiku.

Prema planu misije, letelici će biti potrebno oko mesec dana da sustigne i uhvati teleskop, a zatim još nekoliko meseci da njegovu orbitu podigne sa sadašnjih 360 na oko 600 kilometara.

Ukoliko operacija bude uspešna, Swift bi ponovo bio operativan već u septembru.

Letelica "Lift", veličine manjeg frižidera, ima solarna krila raspona 12 metara i tri robotske ruke sa hvataljkama koje će omogućiti prihvatanje teleskopa, iako on nikada nije bio projektovan za servisiranje.

Misija bi mogla da posluži kao model za spasavanje i drugih svemirskih opservatorija, uključujući teleskop "Habl", koji takođe postepeno gubi visinu usled pojačane Sunčeve aktivnosti.

Teleskop Swift, lansiran 2004. godine radi posmatranja gama-zraka i drugih snažnih kosmičkih radijacija, poslednjih godina ubrzano gubi visinu zbog pojačane Sunčeve aktivnosti.

Da bi misija uspela, potrebno je da teleskop ostane iznad visine od 300 kilometara, dok se procenjuje da bi bez intervencije tu kritičnu granicu mogao da dostigne već u oktobru.