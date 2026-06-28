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Više od 191 milion ljudi u Evropi suočava se sa temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa, sa upozorenjima na ekstremnu vrućinu u Nemačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj.

Poljska, Češka i Slovačka spremaju se za rekordne temperature iznad 40 stepeni Celzijusa kako se toplotni talas povezan sa stotinama mrtvih u zapadnoj Evropi širi na istok.

Poljski temperaturni rekord od 40,2 stepena Celzijusa iz 1921. godine bi mogao danas da bude probijen, piše britanski list Gardijan (The Guardian).

Bezbednosna agencija poljske vlade poslala je tekst poruku pozivajući ljude da izbegavaju sunce i naporne aktivnosti, piju vodu i nose kape tokom celog vikenda. Mnogi gradovi postavili su vodene zavese da pomognu građanima da se osveže u vrućini.

Češki meteorološki institut saopštio je da očekuje da će temperature preći 41 stepen Celzijusa.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Češka je u subotu zabeležila rekordnu temperaturu od 40,6 stepeni Celzijusa. Temperature nisu pale ispod 20 stepeni tokom noći u više od 100 meteoroloških stanica, ali je institut naveo da će nedelja biti još toplija.

"Jučerašnji rekordi će definitivno ponovo biti probijeni", naveo je meteorološki institutu i dodao da očekuje da se u noći u nedelju probiju rekordi za najtopliju noć.

Noćni temperaturni rekordi probijeni su u Nemačkoj, tako je Baucen u istočnoj Saksoniji prijavio najnižu noćnu temperaturu od 29,4 stepena Celzijusa.

Berlinska policija koristila je vodene topove da pomogne građanima da se rashlade u subotu i ponoviće tu operaciju danas. Nemačka železnica Dojčeban preporučila je izbegavanje svakog putovanja koje nije neophodno tokom vikenda.

U Slovačkoj temperature iznad 39 stepeni Celzijusa prijavljene su na jugozapadu zemlje, a očekuje se da će apsolutni rekrod od 40,3 stepena zabeležen 2007. verovatno biti oboren u nedelju i ponedeljak. U zemlji bi moglo da bude tri uzastopna dana temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa prvi put od početka vođenja podataka 1871. godine, pokazuju prognoze.

Danska je u subotu registrovala najveću temperaturu od kada su počela merenja 1874. sa 36,6 stepeni u Odenseu.

U međuvremenu u Francuskoj se prebrojavaju umrli u ovom toplotnom talasu. Francuska agencija za javno zdravlje saopštila je da je između 24. i 27. juna zabeleženo 1.000 smrtnih slučajeva više nego u prethodnim mesecima. Ovi podaci su privremeni i očekuje se da će taj broj znatno porasti.