DIMITRI (18) OSUMNJIČEN DA JE UBIO ROĐENOG BRATA! Prijatelji prijavili nestanak, policija pronašla JEZIVI prizor u porodičnoj kući: Izdato upozorenje građanima!
Policija u nemačkom gradu Kaselu traga za 18-godišnjim Dimitrom Lencem, osumnjičenim da je ubio svog rođenog brata (21). Istražitelji su uputili apel javnosti i upozorenje građanima da mu se ne približavaju, uz napomenu da bi mogao biti opasan.
- Odmah pozovite policiju na broj za hitne slučajeve 110 - navodi se u poternici.
Slučaj je otkriven kada su rođaci u subotu prijavili nestanak 21-godišnjaka jer nisu mogli da ga kontaktiraju. Policija je iste noći u stanu u višespratnici u naselju Valdau u Kaselu pronašla njegovo telo.
- Okolnosti pronalaska ukazivale su na nasilnu smrt - saopštila je policija.
Obdukcija je kasnije potvrdila da je mladić ubijen tupim predmetom. Mlađi brat ubrzo je postao glavni osumnjičeni, dok motiv zločina za sada nije poznat. U toku je intenzivna policijska potraga.
Policija je objavila i opis osumnjičenog: visok je oko 174 centimetra, vitke građe, ima kratku tamnosmeđu kosu i smeđe oči. U trenutku bekstva navodno je nosio belu majicu, farmerke i sive patike.
Građani koji imaju bilo kakve informacije pozvani su da se jave policiji u Severnom Hesenu.
Kurir.rs/Bild