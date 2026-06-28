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Policija u nemačkom gradu Kaselu traga za 18-godišnjim Dimitrom Lencem, osumnjičenim da je ubio svog rođenog brata (21). Istražitelji su uputili apel javnosti i upozorenje građanima da mu se ne približavaju, uz napomenu da bi mogao biti opasan.

- Odmah pozovite policiju na broj za hitne slučajeve 110 - navodi se u poternici.

Slučaj je otkriven kada su rođaci u subotu prijavili nestanak 21-godišnjaka jer nisu mogli da ga kontaktiraju. Policija je iste noći u stanu u višespratnici u naselju Valdau u Kaselu pronašla njegovo telo.

- Okolnosti pronalaska ukazivale su na nasilnu smrt - saopštila je policija.

Dimitar Lenc
Dimitar Lenc Foto: North Hesse Police Headquarters

Obdukcija je kasnije potvrdila da je mladić ubijen tupim predmetom. Mlađi brat ubrzo je postao glavni osumnjičeni, dok motiv zločina za sada nije poznat. U toku je intenzivna policijska potraga.

Policija je objavila i opis osumnjičenog: visok je oko 174 centimetra, vitke građe, ima kratku tamnosmeđu kosu i smeđe oči. U trenutku bekstva navodno je nosio belu majicu, farmerke i sive patike.

Građani koji imaju bilo kakve informacije pozvani su da se jave policiji u Severnom Hesenu.

Kurir.rs/Bild

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