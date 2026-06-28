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Ostaci najmanje 117 pasa pronađeno je u skloništu za životinje u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, mnogi su imali prostrelne rane, saopštile su tamošnje vlasti.

Kancelarija šerifa okruga Hambolt saopštila je u petak da je takođe otkrivena 21 lobanja pasa, stotine kostiju i drugi ostaci tokom pretrage Miranda skloništa za spasene životinje, koje se prostire na 20 hektara u Fortuni, u Kaliforniji, prenosi danas agencija AP.

Istražitelji koji su pretraživali tu lokaciju u četvrtak pronašli su deo u štali gde veruje da su verovatno psi ubijani, navela je kancelarija šerifa. Više od 600 psećih ogrlica nađeno je u blizini.

Šerif Vilijam Honsal rekao je da je "scena strahotna". Za sada nije podneta optužnica ni protiv koga.

Poruka sa molbom za komentar ostavljena je za osnivača skloništa Šenona Mirandu.

U objavi na vebsajtu skloništa od 18. juna, Miranda je rekao da nedavni medijski izveštaji i onlajn komentari predstavljaju "nepotpunu i u nekim slučajeva netačnu sliku".

"U Skloništu Miranda naša misija je spasiti što više životinja koliko možemo bezbedno, uvek balansirajući saosećanje za životinje sa našom odgovornošću da zaštitimo porodice, decu, druge kućne ljubimce i javnost", napisao je Miranda.

Iz kancelarije šerifa rečeno je da su počeli istraživanje skloništa kada su dobili "verodostojne informacije" u aprilu oko navoda o krivičnom delu zlostavljanja životinja, svireposti prema životinjama, pronevere i udruživanja.

Sklonište Miranda naplaćuje prebacivanja iz drugih skloništa, i prima donacije koje kaže pomažu u pokrivanju troškova hrane, smeštaja, veterinarske nege, lekova, troškova objekta i osoblja.

Šerif Honsal je rekao u saopštenju da istraga tek počinje i da ima ogromna količina podataka da se obradi, veliki broj svedoka da se intervjuiše i dokaza da se ispita.

Istražitelji koji koriste radare za probijanje tla pronašli su 117 tela u različtim nivoima raspada zakopanih u otvorenom polju, navedeno je iz kancelarije šefira.

Na snimicima 70 tih ostataka pronađeni su dokazi delova metaka u mnogim od njih. Uzrok smrti velikog broja tih životinja su izgleda bile rane od metaka, navedeno je u saopštenju iz kancelarije šeirfa.

Iz kancelarije šerifa rečeno je da su privatni građani i druga skloništa za životinje prebacila ili predala stotine pasa Skloništu Miranda.

Miranda je u svom saopštenju napisao da to sklonište mesto gde se ne ubija, i da se ne eutaniziraju životinje samo da bi se napravio prostor, ali je dodao da postoje retke okolnosti kada je eutanazija potrebna, kada životinja ima neizlečivu bolest ili kad predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili druge životinje.

"U takvim situacijama donosimo najhumaniju i odgovorniju odluku koju možemo, uvek imajući u vidu bezbednost javnosti i dobrobit životinja, piše u saopštenju.