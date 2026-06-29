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Kuvajt je zvanično ratifikovao sporazum o vojnoj saradnji sa Ukrajinom, što mu omogućava da odmah stupi na snagu, izjavio je danas ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga na društvenim mrežama.

Njegova izjava dolazi dan nakon što su prijavljeni iranski vazdušni napadi na Kuvajt i Bahrein.

Sporazum, prvobitno potpisan u martu 2018. godine, zvanično je objavljen u kuvajtskom Službenom glasniku.

On predviđa jačanje partnerstva u vojnoj i tehničkoj oblasti - snabdevanje i održavanje oružja, zajedničko istraživanje i razvoj, logistika i obuka.

Za Kijev, ovo zbližavanje je deo šire strategije usmerene na produbljivanje bezbednosnih veza sa zemljama Zaliva.

Ukrajina, suočena sa svakodnevnim ruskim upadima, nudi svoju stručnost za suprotstavljanje bespilotnim letelicama iranske izrade, koje Moskva takođe koristi na ukrajinskom frontu.

"Sporazum između Ukrajine i Kuvajta pruža blagovremen odgovor na tekuće iranske vazdušne napade na Kuvajt i druge zemlje Zaliva, od kojih se poslednji dogodio sinoć", napisao je Sibiga na platformi Iks (X).

Ukrajina je već zaključila slične odbrambene sporazume sa Saudijskom Arabijom, Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.