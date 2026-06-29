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Česi i Poljaci preživeli su najvreliji vikend u istoriji merenja, kada je u Češkoj u subotu prvo pao rekord i u Centralnoj Češkoj izmereno 40,9 stepeni Celzijusa da bi u istom mestu u nedelju temperatura u 17 časova dostigla čak 41,9 stepeni, dok je u Poljskoj u Slubicama izmereno 40,5 stepena.

I u subotu i u nedelju rekordno vruće bilo je u mestu Doksani blizu Praga gde živi oko 500 stanovnika a predsednik opštine Jaroslav Joska rekao je da su tu na vrućine navikli i da zato ne preduzimaju nikakve posebne mere.

"Navikli smo. Imamo dosta zelenila, blizu je reka, veliki park. Danas su došli da nas malo osveže vatrogasci ali to ne izdrži dugo", kazao je juče medijima Joska.

U Češkoj gde su u subotu i nedelju temperature oko 40 stepeni izmerene na sedam stanica organizatori su otkazivali neke manifestacije, koncerte, konjske trke, dok su drugi prostor opremili suncobranima i sistemima za prskanje i orošavanje ulica.

Trodnevni festival Zlin živi na jugu Češke koncerte nije otkazao a uz orošavanje ulica i raspršivače vode u parku učesnicima su delili šešire, male suncobrane, lepeze.

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Održan je i međunarodni folklorni festival u Stražnjici na jugu zemlje, gde su organizatori samo odustali od tradicionalne povorke učesnika u nošnjama.

U Pragu je usporeno kretanje tramvaja na 40km na sat a gradske vlasti su preporučile Pražanima i turistima da koriste za prevoz što više mogu metro.

U Poljskoj je takođe oboren istorijski rekord od 40,2 stepena iz 1921. godine, u mestu Slubice na granici sa Nemačkom, na reci Odri, gde je izmereno u nedelju 40,5 stepeni a u Torunju 40,3.

U Poljskoj su neuobičajene vrućine izazvale komplikacije pre svega u železničkom saobraćaju kada su zbog kvarova na mreži ili kvara lokomotiva na nekoliko pruga ostali zarobljeni putnici u vozovima bez klimatizacije.

Na pruzi između Krakova i Olština iz dva voza blizu Varšave evakuisano je skoro 400 putnika a Poljske železnice sazvale su krizni štab.

Osveženje bi i u Češku i u Poljsku tokom ponedeljka trebalo da donesu sa zapada oluje, međutim, meteorolozi predviđaju tropsku noć u nedelju kada očekuju da se temperature mogu držati oko 29 stepeni Celzijusa.