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Više vojnih agencija nastavilo je juče potragu za američkim marincem koji je nestao tokom vežbe kod obale južne Kalifornije, saopštili su vojni zvaničnici.

Timovi su počeli potragu za nestalim marincem u četvrtak ujutro, nešto posle ponoći, saopštila je američka ratna mornarica. Marinac je prijavljen da je nestao sa broda USS Enkoridž tokom integrisane obuke dve jedinice mornarice.

Mornarica je prešla iz operacija potrage i spasavanja u napore potrage i izvlačenja u petak uveče. Ime marinca nije dato dok se ne obavesti porodica.

Potraga je obuhatila oko 6.200 kvadratnih kilometara i uključila tri broda i 12 letelica iz ratne mornarice, marinaca, obalske straže i vazduhoplovnih snaga, saopštili su zvaničnici.

Brod USS Enkoridž je amfibijski transportni brod, baziran u mornaričkoj bazi San Dijego.

To je najmanje drugi put u šest nedelja da je američka vojska bila primorana da traga za svojim nestalim pripadicima.

Posmrtni ostaci drugog od dva američka vojnika koji su nestali tokom vojne vežbe u Maroku pronađeni su u maju, javila je vojska okončavajući višenacionalnu potragu koja je uključila vazduhoplovne i pomorkske resurse i veštačku inteligenciju.