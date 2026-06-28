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Dug i opasan toplotni talas zahvatiće veliki deo SAD naredne nedelje, saopštila je danas Nacionalna meteorloška služba, a temperature će početi da se dižu pred praznik 4. juli i osećaj će biti još toplije zbog vlage koja dolazi sa toplotom.

Više velikih američkih gradova bi mogli da zabeleže najviše temperature do sada ove godine, i to koji su domaćini utakmica Svetskog prvenstva u fudbalu.

Vrućinu će osetiti gradovi na istočnoj obali SAD Njujork, Filadelfija, Vašington i Baltimor, gradovi na Srednjem zapadu i velikim jezerima uključujući Čikago, Sent Luis i Ditroit. Južni gradovi uključujući Dalas, Litl Rok u saveznoj državi Arkazas, Memfis u državi Tenesi takođe će beležiti visoke temperature.

Velika vrućina će se protegnuti i do narednog vikenda širom Velikih ravnica, jugoistočnog i srednjeg Atlantika, navela je meteorološka služba.

Temperature će se kretari oko srednjih do visokih 30 stepeni Cezlijusa. Velika vlažnost će dovesti do toga da je osećaj toplote između 40 i 43 stepena Celzijusa i čak do 46 stepeni Celzijusa.

Najniže noćne temperature od 21 do 26 stepena Celzijusa neće dati mnogo olakšanja, naveli su meteorolozi.

Indeks toplote koji uračunava vlažnost uključen je u mnogim vremenskim prognozama i daje shvatanje koliko se vrućina zaista oseća, šta je opasno za duže izlaganje ili teže aktivnosti.

Delovi SAD, posebno Finiks, Las Vegas, centralni Teksas i veliki deo jugozapada već su beležili temperature od oko 38 stepeni Celzijusa.

Tokom ekstremnih temperatura potrebno je ograničiti aktivnosti napoljlu, osigurati pristup klimatizovanim prostorijama i drugim mestima za rashlađivanje, navela je meteorološka služba.