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Više od 1.000 ljudi preminulo je u Francuskoj usled rekordnog toplotnog talasa, dok meteorolozi upozoravaju da se ekstremne vrućine sada premeštaju ka centralnoj Evropi i Balkanu, gde se narednih dana očekuje nagli porast temperatura.

Francuska agencija za javno zdravlje saopštila je da je većina smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom uključivala starije osobe, upozoravajući da se očekuje da će broj porasti kako budu dostupne sve više informacija o smrtnim slučajevima u domovima za stare i domaćinstvima.

Naučnici su rekli da je toplotni talas, koji je počeo 20. juna, bio najgori ikada zabeležen u Evropi. Ekstremna vrućina je poremetila proizvodnju električne energije, oštetila infrastrukturu i preopteretila zdravstvene sisteme.

1/11 Vidi galeriju Francuska, vrućine Foto: YOAN VALAT/EPA

- 150 miliona ljudi trenutno živi u ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, mreže su u kvaru, rekao je šef Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus na platformi X.

- Pokrenut klimatskim promenama i globalnim zagrevanjem, fenomen toplotnog talasa "jednom u generaciji" sada se javlja skoro svake godine. Bili smo upozoreni, napisao je, dodajući da su evropski domovi, radna mesta i škole loše opremljeni da se nose sa ekstremnim vrućinama.

Prema rečima naučnika, toplotni talas bi bio "gotovo nemoguć" bez klimatskih promena izazvanih ljudskim delovanjem, zbog kojih su izuzetno visoke noćne temperature zabeležene ove nedelje sto puta verovatnije nego pre samo dve decenije.

Transport i snabdevanje električnom energijom u opasnosti

Prognozira se da će temperature tokom dana dostići ili preći 40 stepeni Celzijusa u Nemačkoj, Poljskoj i Italiji, dok su oluje pogodile delove Francuske, uzrokujući dalje poremećaje u transportu i snabdevanju električnom energijom.

U Nemačkoj je železnički saobraćaj smanjen na glavnoj pruzi u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, dok je tramvajski saobraćaj obustavljen u istočnom gradu Lajpcigu. Mnogi ljudi su ostali u kućama, odbijajući da napuste svoje domove do zalaska sunca, objavili su lokalni mediji.

U Rimu, papa Lav je zahvalio vernicima što su prisustvovali nedeljnoj misi na Trgu Svetog Petra uprkos vrućini.

Ekstremna vrućina takođe utiče na evropske reke, smanjujući njihov nivo vode i zagrevajući ih, uzrokujući probleme za proizvodnju električne energije i poljoprivredu.

Mađarska nuklearna elektrana će verovatno smanjiti proizvodnju zbog visoke temperature reke Dunav, koju koristi za hlađenje, saopštila je vlada.

U Italiji je nivo reke Po opao, što je dovelo do toga da morska voda teče 18 kilometara u unutrašnjost, što izaziva zabrinutost za poljoprivredu i zaštićena močvarna područja u delti reke.

Desetine ljudi su se udavile tražeći spas od vrućine.

U Italiji, spasioci su tragali za mužem ministarke, Eugenijom Ročelom, koji je nestao u subotu dok se kupao u jezeru Viko, 70 kilometara od glavnog grada Rima.

Ekstremni toplotni talas jenjava u Francuskoj, stiže na Balkan

Grmljavine bi mogle da pogode delove Francuske u narednih dan ili dva, dok se očekuje da će veći deo zapadne Evrope ove nedelje imati niže temperature kako se toplotni talas kreće dublje u centralnu Evropu i na Balkan, rekli su meteorolozi.

Francuska meteorološka agencija je saopštila da je ekstremna vrućina prošla u većem delu zemlje, ali da su neka područja na severoistoku i dalje pod upozorenjem na vrućinu.

Ministarka zdravlja Stefani Rist izjavila je za list "La Tribjun" da bi efekti toplotnog talasa mogli trajati 10 dana nakon što se toplotni talas smiri.

"Ova epizoda nije završena", rekla je za televiziju BFM.

Oluje koje su pogodile delove Francuske kasno u subotu donele su hladniji vazduh, ali su ostavile hiljade domova bez struje.