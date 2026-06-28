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Na Dan ustava Ukrajine, 28. juna, predsednik Volodimir Zelenski zvanično je podneo Vrhovnoj radi nacrt zakona o osnivanju Nacionalnog panteona. Ovaj korak ima za cilj odavanje počasti najistaknutijim predstavnicima ukrajinske nacije koji su kroz vekove dali izuzetan i istorijski značajan doprinos zemlji.

Informacija o pokretanju ove procedure potvrđena je iz kabineta predsednika, saopštenja Kirila Budanova na Telegramu, kao i uvidom u registar nacrta zakona na zvaničnom veb-sajtu ukrajinskog parlamenta.

Zelenski: "Niko nam više neće diktirati kako živimo"

U svom obraćanju povodom podnošenja zakona, predsednik Volodimir Zelenski je naglasio istorijsku važnost ovog memorijala, istakavši da je kucnuo čas da država preuzme punu odgovornost za očuvanje sećanja na svoje branioce i autentični identitet.

- Danas sam parlamentu podneo zakon o ukrajinskom Nacionalnom panteonu. Imena svih heroja koji su se borili za Ukrajinu i inspirisali je u različitim vekovima i erama biće ujedinjena i zauvek upisana u našu istoriju velikim slovom, uz veliko poštovanje i pažnju države: Ukrajine, koja poštuje sebe, ceni svoj narod i brani ono što je njeno - svoje pravo da bude ukrajinska. Gde nam niko nikada neće diktirati kako da živimo, kako da govorimo, koga da volimo, kome treba da budemo zahvalni ili koje heroje treba da poštujemo - poručio je Zelenski.

Budanov podvukao pravo na slobodu izbora i nacionalnu nezavisnost

Inicijativu je snažno podržao i Kirilo Budanov, koji je na svom Telegram kanalu poslao jasnu poruku da je vreme spoljnih pritisaka na ukrajinsku istoriju nepovratno prošlo.

On je podsetio na vekovnu borbu predaka za nezavisnost, povlačeći direktnu paralelu sa aktuelnim dešavanjima na ratištu.

- Niko više nikada neće diktirati Ukrajincima koje heroje da poštuju, koje praznike da slave ili koju istoriju da uče. Naši preci su se stotinama godina borili za pravo na slobodu izbora i nacionalnu nezavisnost, i upravo za taj cilj naši vojnici danas prolivaju krv. Sećanje na njih mora živeti večno“ - izjavio je Budanov.

Lokacija u Kijevu, javni tender i državni budžet

Nacrt zakona precizno definiše pravni status i samu strukturu budućeg Nacionalnog panteona. Prema tekstu predloga, Panteon će biti izgrađen kao veliki memorijalni kompleks otvoren za javnost, a nalaziće se u glavnom gradu Kijevu.

Za samu izgradnju biće zadužen Kabinet ministara Ukrajine, dok će se arhitektonsko i idejno rešenje projekta birati putem otvorenog tendera.

Kompletan proces izgradnje, potonjeg održavanja i obezbeđenja Panteona finansiraće se direktno iz državnog budžeta. Između ostalog, zakon predviđa i posebnu državnu počast - na prostoru Panteona će danonoćno biti stacionirana počasna straža.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Šest kategorija zaslužnih i stroga rampa za krivična dela

Nacrt zakona postavlja jasne kriterijume za to ko može, a ko nikako ne sme biti sahranjen ili komemorisan u ovom kompleksu. Definisano je šest kategorija pojedinaca koji mogu biti počastvovani u Panteonu, a to su:

Šefovi država ili ekvivalentne ličnosti iz različitih istorijskih perioda, predsednici Ukrajine, glavnokomandujući, pojedinci koji su dali izuzetan doprinos nezavisnosti ili izgradnji države i dobitnici Nobelove nagrade i druge istaknute ličnosti.

Nasuprot njima, zakon postavlja nepremostivu prepreku za one koji su izdali državne interese. U Panteon ne mogu biti uključena lica koja su pravosnažno osuđena za krivična dela protiv nacionalne bezbednosti i mira.

Pored toga, zakonski akt precizno reguliše i procedure donošenja odluka o odavanju počasti, ekshumaciji i ponovnom sahranjivanju zaslužnih ličnosti u okviru Panteona, kao i uspostavljanje zvanične državne Knjige sećanja.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Cilj: Konsolidacija društva i istorijska pravda

U zvaničnom obrazloženju zakona navodi se da je primarna misija ovog projekta odavanje priznanja onima koji su dali istorijski doprinos formiranju nacije, razvoju oružanih snaga, kulture, umetnosti, nauke, sporta, jezika, civilnog društva i religije. Projekat ima duboku društvenu ulogu u kreiranju svenarodnog mesta pijeteta i oblikovanju građanskog identiteta kroz svetle primere iz prošlosti.