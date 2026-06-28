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Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je danas da su ukrajinske snage pogodile železnički most u blizini mesta Ički na Krimu, opisujući ga kao ključnu logističku rutu koju ruske trupe koriste za transport ljudstva, opreme i vojnih zaliha.

Prema navodima Generalštaba, ovaj udar je deo tekuće ukrajinske kampanje sa ciljem ometanja ruske vojne logistike koja podržava operacije sa privremeno okupiranog poluostrva.

Generalštab je izvestio da je most pogođen tokom noći 28. juna. Ukrajinski vojni zvaničnici naveli su da su ruske snage redovno koristile železnički prelaz kod Ičkija za prebacivanje trupa, naoružanja i zaliha širom privremeno okupiranog Krima.

Foto: Printskrin

Ukrajina je takođe izvestila da je tokom iste operacije pogođeno rusko skladište municije u blizini Amvrosijevke u Donjeckoj oblasti.

Ovaj napad usledio je nakon serije ukrajinskih udara usmerenih na slabljenje ruske logistike na Krimu.

1/10 Vidi galeriju Ukrajinski napad dronovima na Krim Foto: Printscreen/X