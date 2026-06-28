Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Guverner Irkutske oblasti u Sibiru Igor Kobzev najavio je danas sprovođenje režima "visoke pripravnosti" kako bi se sprečila vanredna situacija usled ozbiljne nestašice goriva koja pogađa teritoriju, preneli su lokalni mediji na društvenim mrežama.

"Ova mera ima za cilj da se izbegne velika kriza u trenutnim teškim uslovima snabdevanja", rekao Igor Kobzev na Telegramu.

Benzinske stanice u vlasništvu državnog naftnog giganta Rosnjefta sada ograničavaju distribuciju goriva privatnim licima na najviše 50 litara po vozilu dnevno.

Druge distributivne mreže su ovlašćene da postavljaju još niže kvote.

Prodaja goriva u kanisterima ili bilo kojoj drugoj posudi van rezervoara vozila je strogo zabranjena.

Kobzev je preporučio lokalnim preduzećima koja ne pružaju osnovne usluge da što više prebace svoje zaposlene na rad na daljinu kako bi smanjili putovanja.

Glavni cilj vlasti je da "smire krizu vezanu za nedovoljne isporuke goriva u regionu", rekao je guverner, dodajući da se nada "vidljivim rezultatima" već sledeće nedelje.

Ova kriza se dešava u kontekstu široko rasprostranjenih tenzija na ruskom domaćem tržištu goriva.

Prema pisanju nekoliko ruskih novinskih agencija, ove teškoće pogađaju brojne regione. Nedavno je šef susedne republike Burjatije javno priznao da su ove nestašice direktno proistekle iz ukrajinskih napada dronova na ruske rafinerije nafte.

Druge sibirske teritorije su takođe ozbiljno pogođene.

Nestašice goriva na pumpama prijavljene su u četiri okruga Tomske oblasti, dok su vlasti u Novosibirskoj oblasti takođe uvele ograničenja prodaje početkom ove nedelje.

Slične mere preduzeli su zvaničnici u nekoliko drugih pokrajina Rusije.