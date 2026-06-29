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Komandant 154. zasebne mehanizovane brigade Ukrajine, pukovnik Volodimir Kononjnikov, pronađen je mrtav 28. juna, saopštile su ukrajinske vojne i policijske vlasti.

Operativna komanda "Jug" ranije tokom dana objavila je vest o Kononjnikovljevoj smrti, navodeći da se okolnosti njegove smrti istražuju.

- U nedelju, 28. juna, pronađen je mrtav komandant 154. zasebne mehanizovane brigade, pukovnik Volodimir Oleksandrovič Kononjnikov. Okolnosti smrti oficira predmet su istrage - navodi se u saopštenju komande.

Volodimir Kononjnikov Foto: X/Printscreen

- Pukovnik Volodimir Kononjnikov bio je oficir odan Ukrajini i vojsci, odgovoran komandant koji je brinuo o ljudstvu i potrebama svoje jedinice - dodaje se u saopštenju, uz izraze saučešća komandnog kadra i pripadnika brigade njegovoj porodici i prijateljima.

Policija Zaporoške oblasti kasnije je saopštila da je pronađen mrtav komandant jedne vojne jedinice sa prostrelnom ranom od vatrenog oružja, ne navodeći izričito Kononjnikova kao identitet preminulog. Vlasti nisu saopštile okolnosti smrti niti su navele mogući uzrok.

Volodimir Kononjnikov Foto: Printscreen/154th Separate Mechanized Brigade / Facebook

Istražitelji su pokrenuli krivični postupak prema članu 115 Krivičnog zakonika Ukrajine, koji se odnosi na namerno ubistvo.

- Policija utvrđuje okolnosti smrti vojnog lica - navodi se u saopštenju policije Zaporoške oblasti.

- Komandant jedne od vojnih jedinica pronađen je mrtav sa prostrelnom ranom.

1/11 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia