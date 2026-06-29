IZVRŠENI ŽESTOKI VAZDUŠNI UDARI NA ISTOKU OVE ZEMLJE, NA DESETINE MRTVIH! Dve države ponovo na ivici rata! Objavljeni stravični snimci napada (VIDEO)
Pakistan je tokom noći izveo vazdušne napade na istoku Avganistana, saopštio je Islamabad u ponedeljak, navodeći da su operacije bile usmerene na militante.
Avganistanske vlasti saopštile su da je u napadima stradalo više desetina civila. Ovi napadi predstavljaju najnoviju eskalaciju tenzija između dve zemlje, čiji su odnosi narušeni od povratka talibanana vlast 2021. godine, a usledili su nakon višednevnog rata koji je izbio u februaru.
Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar izjavio je u ponedeljak da je Pakistan izveo prekogranične vazdušne i kopnene operacije na istoku Avganistana, tokom kojih je ubijeno 25 militanata.
Operacija je bila usmerena na grupu Džamaat-ul-Ahrar, frakciju pakistanskih talibana (TTP), koju Islamabad smatra odgovornom za smrtonosni napad na regionalni štab paravojnih rendžera u lučkom gradu Karačiju prošlog vikenda.
- Preciznim udarima uništena su tri cilja u provincijama Paktija, Paktika i Kunar - rekao je Tarar, dodajući da je vojna operacija bila strogo usmerena na skrovišta i bezbedna utočišta te grupe.
Avganistanske vlasti, međutim, više puta su negirale da se militanti kriju na njihovoj teritoriji, piše Euronews.
Talibanska vlada u Kabulu oštro je demantovala pakistanske tvrdnje, navodeći da su vazdušni napadi u tri istočne provincije prvenstveno pogodili civilna područja. Portparol talibana Zabihulah Mudžahidosudio je vojnu akciju, nazvavši je "kukavičkim činom agresije".
Pakistan svoje prekogranične vojne udare u Avganistanu opravdava potrebom za borbom protiv militantnih grupa. To se događa u trenutku kada Islamabad aktivno posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog odvojenog sukoba na Bliskom istoku.
Do nove eskalacije došlo je nakon ozbiljnog bezbednosnog incidenta u subotu, kada su u kampu paravojnih rendžera u Karačijuaktivirane eksplozivne naprave, nakon čega su naoružani napadači otvorili vatru.
U jednom od najsmrtonosnijih militantnih napada u najmnogoljudnijem pakistanskom gradu poslednjih godina poginula su tri pripadnika paravojnih snaga. Vlasti su nakon napada uhapsile avganistanskog državljanina osumnjičenog da je učestvovao u napadu.
Dve strane pokušavaju da održe krhki mir otkako su krajem februara zaratile. U narednim nedeljama vođene su žestoke borbe duž granice, a Pakistan je izveo vazdušne napade na avganistanske gradove, uključujući Kabul i Kandahar, južno uporište u kojem se nalazi sedište vrhovnog vođe talibana. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u nasilju su poginule stotine ljudi, dok je više desetina hiljada raseljeno.
Iako su dve zemlje u martu postigle dogovor o prekidu vatre, primirje je više puta narušeno povremenim napadima. Avganistanski zvaničnici navode da je samo tokom juna u pakistanskim napadima poginulo 13 ljudi.
Kabul uporno odbacuje optužbe da se njegova teritorija koristi kao baza za međunarodne militante i ističe da pakistanske vojne operacije izazivaju veliki broj civilnih žrtava.
Među njima je i napad na centar za lečenje zavisnosti u Avganistanu u martu, u kojem je, prema izvorima Ujedinjenih nacija, poginulo više stotina ljudi.
Međunarodni napori više država, uključujući Kinu, da posreduju u sukobu do sada nisu uspeli da obezbede trajno diplomatsko rešenje.
Zbog neprekidnih tenzija zajednička granica dve zemlje uglavnom je zatvorena još od prethodnog talasa prekograničnog nasilja u oktobru.