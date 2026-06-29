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Pakistan je tokom noći izveo vazdušne napade na istoku Avganistana, saopštio je Islamabad u ponedeljak, navodeći da su operacije bile usmerene na militante.

Avganistanske vlasti saopštile su da je u napadima stradalo više desetina civila. Ovi napadi predstavljaju najnoviju eskalaciju tenzija između dve zemlje, čiji su odnosi narušeni od povratka talibanana vlast 2021. godine, a usledili su nakon višednevnog rata koji je izbio u februaru.

Pakistanski ministar informisanja Ataulah Tarar izjavio je u ponedeljak da je Pakistan izveo prekogranične vazdušne i kopnene operacije na istoku Avganistana, tokom kojih je ubijeno 25 militanata.

Operacija je bila usmerena na grupu Džamaat-ul-Ahrar, frakciju pakistanskih talibana (TTP), koju Islamabad smatra odgovornom za smrtonosni napad na regionalni štab paravojnih rendžera u lučkom gradu Karačiju prošlog vikenda.

- Preciznim udarima uništena su tri cilja u provincijama Paktija, Paktika i Kunar - rekao je Tarar, dodajući da je vojna operacija bila strogo usmerena na skrovišta i bezbedna utočišta te grupe.

Avganistanske vlasti, međutim, više puta su negirale da se militanti kriju na njihovoj teritoriji, piše Euronews.

Talibanska vlada u Kabulu oštro je demantovala pakistanske tvrdnje, navodeći da su vazdušni napadi u tri istočne provincije prvenstveno pogodili civilna područja. Portparol talibana Zabihulah Mudžahidosudio je vojnu akciju, nazvavši je "kukavičkim činom agresije".

Pakistan svoje prekogranične vojne udare u Avganistanu opravdava potrebom za borbom protiv militantnih grupa. To se događa u trenutku kada Islamabad aktivno posreduje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja njihovog odvojenog sukoba na Bliskom istoku.

Do nove eskalacije došlo je nakon ozbiljnog bezbednosnog incidenta u subotu, kada su u kampu paravojnih rendžera u Karačijuaktivirane eksplozivne naprave, nakon čega su naoružani napadači otvorili vatru.

U jednom od najsmrtonosnijih militantnih napada u najmnogoljudnijem pakistanskom gradu poslednjih godina poginula su tri pripadnika paravojnih snaga. Vlasti su nakon napada uhapsile avganistanskog državljanina osumnjičenog da je učestvovao u napadu.

Dve strane pokušavaju da održe krhki mir otkako su krajem februara zaratile. U narednim nedeljama vođene su žestoke borbe duž granice, a Pakistan je izveo vazdušne napade na avganistanske gradove, uključujući Kabul i Kandahar, južno uporište u kojem se nalazi sedište vrhovnog vođe talibana. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u nasilju su poginule stotine ljudi, dok je više desetina hiljada raseljeno.

Iako su dve zemlje u martu postigle dogovor o prekidu vatre, primirje je više puta narušeno povremenim napadima. Avganistanski zvaničnici navode da je samo tokom juna u pakistanskim napadima poginulo 13 ljudi.

Kabul uporno odbacuje optužbe da se njegova teritorija koristi kao baza za međunarodne militante i ističe da pakistanske vojne operacije izazivaju veliki broj civilnih žrtava.

Među njima je i napad na centar za lečenje zavisnosti u Avganistanu u martu, u kojem je, prema izvorima Ujedinjenih nacija, poginulo više stotina ljudi.

Međunarodni napori više država, uključujući Kinu, da posreduju u sukobu do sada nisu uspeli da obezbede trajno diplomatsko rešenje.