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Prema saopštenju policije, osumnjičena je ušla u bolnicu obučena u svetloplavi mantil i predstavila se kao medicinska radnica, nakon čega je iz bolničke sobe odvela dečaka starog sedam dana, prenosi Špigel.

Oko sat vremena kasnije, beba je pronađena u pomoćnom prostoru jednog parkinga u blizini bolnice i vraćena u zdravstvenu ustanovu. Lekari su potvrdili da dete nije povređeno.

Policija je saopštila da je osumnjičena identifikovana uz pomoć snimaka nadzornih kamera, a potom uhapšena na svojoj kućnoj adresi.

Istraga je proširena i na sumnju za krivično delo otmice čoveka, za koje je zaprećena višegodišnja zatvorska kazna.

Motiv incidenta za sada nije poznat.

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