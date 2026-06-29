Policija u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija uhapsila je 18-godišnju devojku koja je osumnjičena da je iz bolnice u Lidenšajdu odnela novorođenče, saopštile su lokalne vlasti.
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Prema saopštenju policije, osumnjičena je ušla u bolnicu obučena u svetloplavi mantil i predstavila se kao medicinska radnica, nakon čega je iz bolničke sobe odvela dečaka starog sedam dana, prenosi Špigel.
Oko sat vremena kasnije, beba je pronađena u pomoćnom prostoru jednog parkinga u blizini bolnice i vraćena u zdravstvenu ustanovu. Lekari su potvrdili da dete nije povređeno.
Policija je saopštila da je osumnjičena identifikovana uz pomoć snimaka nadzornih kamera, a potom uhapšena na svojoj kućnoj adresi.
Istraga je proširena i na sumnju za krivično delo otmice čoveka, za koje je zaprećena višegodišnja zatvorska kazna.
Motiv incidenta za sada nije poznat.
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