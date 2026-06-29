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Li Sjaomej, zamenica šefa kineske delegacije pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, to je poučila tokom godišnje rasprave o pravima žena na 62. zasedanju Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava.

Li je naglasila da se ove godine obeležava 80. godišnjica početka Tokijskog procesa i pozvala Japan da duboko preispita svoju istoriju agresije i da istorijska pitanja rešava na ispravan i iskren način.

Govoreći o pravima žena, Li je istakla da se 24. juna obeležava Međunarodni dan žena diplomata, kojim se odaje priznanje doprinosu žena u diplomatiji.

Rekla je da se Kina čvrsto protivi svim oblicima nasilja nad ženama i da ih odlučno suzbija, kao i da je uspostavila relativno sveobuhvatan pravni i nadzorni sistem za njegovo sprečavanje.

Dodala je da je Kina nedavno objavila Nacionalni akcioni plan za ljudska prava (2026–2030), čiji je cilj dalje unapređenje sistema zaštite žena i devojčica, kao i pružanje veće stabilnosti i pozitivnog doprinosa globalnim naporima u zaštiti prava žena i dece.

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