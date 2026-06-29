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Kina podržava Belorusiju u očuvanju njenog nacionalnog suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, rekao je kineski predsednik Si Đinpingbeloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku tokom sastanka u Pekingu u ponedeljak, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

Lukašenkova poseta Kini usledila je nakon što je prošle nedelje razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Sastanak se održava u trenutku rastućih tenzija između Belorusije i Ukrajine, čiji predsednik Volodimir Zelenskismatra da Putin pokušava da podstakne Lukašenka da pojača podršku Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

Si je rekao da Kina i Belorusija "moraju da održavaju stratešku komunikaciju, unapređuju kontinuirani razvoj bilateralnih odnosa na visokom nivou i omoguće da od toga još veću korist imaju narodi obe zemlje", navodi se u saopštenju kineskog Ministarstva spoljnih poslova objavljenom na njegovom sajtu.

Kina je, kako je dodao Si, spremna da nastavi da pruža pomoć Belorusiji, u skladu sa svojim mogućnostima, u njenom razvoju i izgradnji.

Odnosi između Kine i Belorusije dostigli su "istorijski vrhunac", objavio je ranije u ponedeljak beloruski predsednički Telegram kanal Pul Pervogo.

- Upravo o tome smo i ranije razgovarali, a možda, u izvesnoj meri, i o onome o čemu smo sanjali uoči ove globalne saradnje između Belorusije i Kine. - odgovorio je Lukašenko, prema navodima objave na Telegramu.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

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