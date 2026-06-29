Planeta
C909 čini 70 odsto kineskog tržišta regionalne avijacije
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(KMG) — Kineski putnički avion C909 postao je okosnica regionalnog vazdušnog saobraćaja u Kini. Deset godina nakon ulaska u komercijalnu upotrebu 2016. godine, C909 čini oko 70 odsto kineske regionalne flote, sa ukupno 186 isporučenih letelica, saopštila je Kineska korporacija za komercijalne avione (COMAC).
Avion ima kapacitet od 90 sedišta i namenjen je pre svega regionalnim putničkim linijama koje povezuju male i srednje gradove. Zajedno sa drugim kineskim putničkim avionima, uključujući C919, C909 čini integralni deo domaćeg sistema vazdušnog prevoza putnika. Do sada je C909 prevezao više od 37 miliona putnika preko 180 gradova i trenutno obavlja više od 500 letova dnevno.
Kineska medijska grupa
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