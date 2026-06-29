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Otac i sin spaseni su juče iz ruševina u venecuelanskoj saveznoj državi La Gvaira, četiri dana nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju. To uliva nadu francuskim i američkim spasilačkim timovima koji u trci s vremenom pokušavaju da pronađu još preživelih.

Akcija spasavanja trajala je 12 sati, uz neprekidne napore timova koji su pažljivo pretraživali ruševine specijalizovanim kamerama za potragu, oprezno prolazeći kroz nestabilne ostatke zgrade kako bi stigli do zarobljenih ljudi.

Stejt department: Nada i dalje postoji

- Izuzetno su iscrpljeni, kao i svaki čovek koji je četiri dana proveo zarobljen ispod ruševina, zbog čega činimo sve što možemo da ih rehidriramo i damo im neophodne lekove tokom izvlačenja, koje se odvija veoma sporo - izjavio je pripadnik francuske civilne zaštite tokom akcije spasavanja.

Akcije spasavanja u tom području sprovode pripadnici francuske civilne zaštite, kao i članovi Tima za urbanu potragu i spasavanje iz okruga Ferfaks u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, koji su dan ranije iz ruševina izvukli majku i devetomesečnu bebu.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

Virginia Urban Search and Rescue Task Force 1 objavio je snimak na kojem njegovi pripadnici izvlače ženu iz ruševina srušene zgrade. Komšije su njen spas pozdravile aplauzom i uzvicima.

Na drugom snimku, koji je objavio američki Stejt department, vidi se kako spasioci iz ruševina izvlače bebu umotanu u plavu tkaninu. Lice deteta bilo je zamagljeno, ali se mogao čuti njegov plač.

- Uprkos gotovo nemogućim izgledima, nada i dalje postoji - poručio je Stejt department, dodajući da je "svaki spaseni život pobeda".

- Majka i beba zadobile su samo lakše povrede - saopštio je tim iz Virdžinije.

- Zbog ovoga radimo svoj posao. Donosimo nadu - poručili su spasioci.

Poginulo 1.450 ljudi

Na terenu u Venecueli nalazi se i Urban Search and Rescue Task Force 2 iz Majamija, koji sprovodi detaljne procene štete na zemlji i iz vazduha u pogođenim područjima, saopštila je Vatrogasna služba okruga Los Anđeles na društvenoj mreži Iks. U drugoj objavi navedeno je da tim broji 71 člana iz Los Anđelesa.

U akcijama spasavanja učestvuju i volonteri iz Meksika, Salvadora, Švajcarske i drugih zemalja, saopštile su u petak venecuelanske vlasti.

- Broj poginulih dostigao je 1.450. To su žene i muškarci koji su izgubili živote u najtežoj prirodnoj katastrofi u istoriji naše zemlje - rekao je juče predsednik venecuelanske Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

Rodrigez je dodao da je još 3.150 ljudi zatražilo lekarsku pomoć u bolnicama u La Gvairi i drugim područjima pogođenim zemljotresima.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Mnogi stanovnici sami pretražuju ruševine

Situacija u zemlji iz časa u čas postaje sve teža otkako su dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu u sredu. Mnogi stanovnici sami pretražuju ruševine kuća i stambenih zgrada u potrazi za članovima porodice, tvrdeći da državna pomoć izostaje.

Stanovnici najteže pogođenih područja kažu da su videli veoma malo državnih spasilačkih timova, iako je privremena predsednica Delsi Rodrigez poručila da vlada sprovodi opsežnu akciju spasavanja.

Vlasti u Karakasu u subotu su saopštile da je spaseno oko 200 ljudi, ali internet baze podataka pokazuju da se oko 51.000 osoba i dalje vodi kao nestalo.

1/12 Vidi galeriju Dan posle razornih zemljotresa u Venecueli. Poginulo je 235 ljudi, povređeno 4.300, a nestalo više od 50.000 ljudi. Foto: screenshot X, Ronald Peña R/EFE, BORIS VERGARA/EFE, Ronald Peña R/EFE, screenshot X

Profesor emeritus Univerziteta Nortvestern Emil Okal izjavio je za CBS News da ljudi nisu imali vremena da se evakuišu, jer su se dva zemljotresa dogodila u razmaku od samo jednog minuta.

Dodao je da je mala dubina potresa izazvala izuzetno velika razaranja na površini.