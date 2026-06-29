TELA BRATA (8) I SESTRE (10) PRONAĐENA U USIJANOM AUTOMOBILU: Svuda po telu imali OPEKOTINE, maćeha zatekla horor scenu! Tragedija kakva se ne pamti na Kipru
Gradonačelnik mesta gde se dogodila tragedija, Jorgos Julianos, rekao je da su deca stigla iz Bugarske na Kipar da provedu letnji raspust sa svojim ocem.
- U nedelju ujutru njihov otac i maćeha su otišli na posao. Deca su navodno napustila stan i ušla u automobil, gde su verovatno bili zaključani nekoliko sati, jer su pronađeni sa opekotinama na telima, što je rezultiralo njihovom smrću - rekao je on.
Automobil je bio parkiran na polju pored stambene zgrade u kojoj su živeli otac i njegova partnerka.
Prema svedočenjima, otac je prvi krenuo na posao, a zatim maćeha u 8 ujutru.
Decu je pronašla maćeha, koja je morala da razbije stakla na vozilu da bi ih oslobodila.
Ekipa hitne pomoći stigla je na lice mesta i pokušala da pruži prvu pomoć, ali je bilo prekasno.
Dvoje uhapšenih, 30-godišnji otac dece i njihova 38-godišnja maćeha, danas se pojavljuju pred sudom u Dekeliji.
Slučaj se još uvek istražuje, a očekuje se da će tačan uzrok smrti dece bude utvrđen forenzičkim ispitivanjima.
(Kurir.rs/Ekathimerini)