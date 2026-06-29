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Gradonačelnik mesta gde se dogodila tragedija, Jorgos Julianos, rekao je da su deca stigla iz Bugarske na Kipar da provedu letnji raspust sa svojim ocem.

- U nedelju ujutru njihov otac i maćeha su otišli ​​na posao. Deca su navodno napustila stan i ušla u automobil, gde su verovatno bili zaključani nekoliko sati, jer su pronađeni sa opekotinama na telima, što je rezultiralo njihovom smrću - rekao je on.

Automobil je bio parkiran na polju pored stambene zgrade u kojoj su živeli otac i njegova partnerka.

Prema svedočenjima, otac je prvi krenuo na posao, a zatim maćeha u 8 ujutru.

Decu je pronašla maćeha, koja je morala da razbije stakla na vozilu da bi ih oslobodila.

Ekipa hitne pomoći stigla je na lice mesta i pokušala da pruži prvu pomoć, ali je bilo prekasno.

Dvoje uhapšenih, 30-godišnji otac dece i njihova 38-godišnja maćeha, danas se pojavljuju pred sudom u Dekeliji.

Slučaj se još uvek istražuje, a očekuje se da će tačan uzrok smrti dece bude utvrđen forenzičkim ispitivanjima.

(Kurir.rs/Ekathimerini)

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