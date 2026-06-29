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Bivši komandant izraelske vojske, Gadi Ajzenkotizrasta u glavnog izazivača premijeru Benjaminu Netanjahuu na predstojećim izborima, a njegova najveća prednost leži upravo u tome što predstavlja njegovu potpunu suprotnost.

Ajzenkotova stranka, koja je donedavno bila na političkoj margini prema anketama, sada je gotovo izjednačena sa Netanjahuovim Likudom, zbog čega je postala glavna meta vladajuće partije uoči izbora zakazanih za kraj oktobra, piše CNN.

"Ajzenkot nema vladu bez Arapa"

Likud izraelskog premijera Benjamina Netanjahua objavio je 8. juna na društvenoj mreži "Iks" kratku poruku: "Nema Gadija bez Tibija".

Uz poruku je objavljen i video od 11 sekundi, napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, na kojem su prikazani političari Gadi Ajzenkot i Ahmad Tibi, istaknuti arapski poslanik, ispred zgrade parlamenta nad kojom se nadvijaju tamni oblaci.

Na kraju snimka pojavljuje se poruka: "Ajzenkot nema vladu bez Arapa".

Time je Likud jasno stavio do znanja da će ponovo koristiti antiarapsku retoriku u kampanji, ali i da bivšeg vojnog komandanta smatra najvećom pretnjom najdugovečnijem izraelskom lideru.

Jedan Netanjahuov savetnik izjavio je da imaju spremno još 400 video-snimaka o Ajzenkotu.

Gadi Ajzenkot Foto: Tsafrir Abayov/AP

Osnovao stranku "Jašar"

Ajzenkotova stranka "Jašar", što na hebrejskom znači "pravo" ili "pošteno", osnovana je pre manje od godinu dana i donedavno je u anketama imala jednocifrenu podršku.

Danas je, prema većini istraživanja javnog mnjenja, gotovo izjednačena sa Likudom i ispred zajedničke liste bivših premijera Naftalija Beneta i Jaira Lapida.

Njih dvojica pokušali su da privole Ajzenkota da im se pridruži u zajedničkom bloku protiv Netanjahua, ali je on to odbio i odlučio da samostalno izađe na izbore, što se za sada pokazalo uspešnim potezom.

Prema najnovijoj anketi Kanala 12, Ajzenkotova stranka osvojila bi 21 poslaničko mesto u Knesetu, odmah iza Likuda sa 23 mandata, dok bi savez Beneta i Lapida dobio 18 mesta.

Na pitanje ko je pogodniji za funkciju premijera, 38 odsto ispitanika izabralo je Ajzenkota, a 36 odsto Netanjahua.

Gadi Ajzenkot Foto: ABIR SULTAN/EPA

Ajzenkot je potpuna suprotnost Netanjahuu - tih, nenametljiv, bez dramatizacije

Analitičari smatraju da deo Ajzenkotove privlačnosti proizlazi upravo iz činjenice da je potpuna suprotnost Netanjahuu.

Dok je 76-godišnji Netanjahu decenijama usavršavao politički nastup i grandiozne javne govore, Ajzenkot je tih, nenametljiv i bez sklonosti dramatizaciji - bivši vojni planer fokusiran na strategiju i proces donošenja odluka.

Poslednjih nedelja Likud objavljuje video-snimke u kojima ismeva Ajzenkotov engleski jezik sa izraženim akcentom, upoređujući ga sa Netanjahuovim uglađenim međunarodnim nastupom. Razlike su vidljive i u njihovim životnim putevima.

Gadi Ajzenkot Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Marokanski Jevrejin odrastao u Ejlatu

Netanjahu, sin uglednog istoričara, odrastao je u elitnim krugovima Jerusalima, dok je 66-godišnji Ajzenkot drugo od devetoro dece marokanskih imigranata. Odrastao je u Tiberijadi i Ejlatu, daleko od tradicionalnih centara političke moći.

Ajzenkot je tokom vojne karijere napredovao od "Brigade Golani" do funkcije načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), na koju ga je upravo Netanjahu postavio. Na toj funkciji bio je od 2015. do 2019. godine.

- Gadi, pod tvojom komandom IDF je obavio sjajan posao - rekao je Netanjahu na njegovoj oproštajnoj ceremoniji.

Njegov mandat obeležio je i slučaj Elora Azarije, vojnika osuđenog za ubistvo ranjenog palestinskog napadača. Ajzenkot je tada podržao vojni sudski postupak uprkos snažnom pritisku desnice, uključujući i samog Netanjahua.

U politiku je ušao 2022. godine zajedno sa drugim bivšim vojnim komandantom Benijem Gancom, sa kojim se posle 7. oktobra priključio Netanjahuovom ratnom kabinetu.

Vremenom je postajao sve kritičniji prema načinu vođenja rata, pa je u februaru 2024. godine u pismu Netanjahuu napisao:

- Rat se vodi radi taktičkih dobitaka, ali bez značajnijih poteza koji bi omogućili ostvarivanje strateških ciljeva.

1/12 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu Foto: ABIR SULTAN/EPA

Porodična tragedija - u Gazi su mu poginuli najmlađi sin i dvojica sestrića, dok je "Bibijev" sin rat proveo u Majamiju

Rat je duboko pogodio i njegovu porodicu. Dva meseca nakon početka sukoba, u Gazi je poginuo njegov najmlađi sin Gal, a kasnije su u borbama stradala i dvojica njegovih sestrića.

Ta tragedija često se poredi sa činjenicom da je Netanjahuov sin Jair veći deo rata proveo u Majamiju i nije služio u rezervnom sastavu vojske.

- Ostaćemo ujedinjena i srećna porodica, kako tvoja žrtva ne bi bila uzaludna - rekao je Ajzenkot na sahrani svog sina.

- Učinićemo sve da budemo dostojni te žrtve i da donosimo ispravne odluke za one koji su se žrtvovali, za tvoju braću po oružju i za čitav izraelski narod.

U junu 2024. godine Ajzenkot i Ganc napustili su ratni kabinet, a godinu dana kasnije Ajzenkot se razišao sa Gancom i osnovao sopstvenu stranku.

1/13 Vidi galeriju Pojas Gaze Foto: EPA/MOHAMMED SABER

Poreklo od Mizrahi Jevreja

Njegovo poreklo moglo bi da ima i politički značaj. Mizrahi Jevreji - poreklom sa Bliskog istoka i iz severne Afrike - tradicionalno predstavljaju važnu biračku bazu Likuda, ali Izrael do sada nije imao premijera iz te zajednice.

Čak je i poslanik Likuda David Bitan nedavno priznao da Ajzenkotovo poreklo i životna priča "predstavljaju veoma zanimljivu prednost".

Jigal Gueta, bivši poslanik ultraortodoksne stranke Šas, poručio je na Kanalu 12:

- Da, marokanski premijer!

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Do izbora još četiri meseca, a Likud već vrši kampanju protiv Ajzenkota

Ipak, do izbora su ostala još četiri meseca, a ankete ne garantuju Ajzenkotu ni laku pobedu ni jednostavan put do formiranja vladajuće koalicije. Netanjahu je iskusan političar sa razrađenom partijskom infrastrukturom, dok Ajzenkot nikada nije samostalno vodio nacionalnu izbornu kampanju.

Netanjahuovi saveznici već su pojačali napade, pa su ga na provladinom Kanalu 14 optužili za previše blag stav prema Hezbolahu, što Ajzenkot odbacuje.

Likud je takođe ponovo pokrenuo poznatu tvrdnju da bi svaka anti-Netanjahu koalicija zavisila od podrške arapskih stranaka, a taj narativ sada je usmeren upravo protiv Ajzenkota.

Formiranje vlade koja bi obuhvatala stranke od levice do desnice, uključujući i arapske partije, ostaje veliki politički izazov.

1/7 Vidi galeriju Pripadnici Hezbolaha Foto: Shutterstock

Razlikuje se od svih prethodnih Netanjahuovih izazivača

Uprkos tome, Anšel Pfefer, dopisnik lista "The Economist" i biograf Benjamina Netanjahua, smatra da se Ajzenkot razlikuje od svih prethodnih izazivača.

- Od 1996. godine u Izraelu traje neprekidna potraga za čovekom koji će srušiti Netanjahua - rekao je on.

- Oni kojima je to uspelo, poput Ehuda Baraka i Arijela Šarona, pobedili su zato što su bili suštinski drugačiji. Oni koji nisu uspeli uglavnom su pokušavali da ga imitiraju - rekao je Pfefer, nazivajući ih "Netanjahuovim imitatorima".

Po njegovom mišljenju, Ajzenkot ne prati taj obrazac.

- Postoji samo jedan Netanjahu. Ajzenkot je prvi posle mnogo godina koji pokušava da ga pobedi tako što predstavlja njegovu potpunu suprotnost.

Pfefer ipak postavlja pitanje koliko je ta razlika stvarna u političkom smislu, podsećajući da je Ajzenkot bio jedna od ključnih ličnosti u oblikovanju izraelske vojne strategije, uključujući i kontroverznu "Dahijinu doktrinu".

- Kada je reč o ličnosti, on jeste drugačiji. Ali kada je reč o politici, to je mnogo manje jasno - zaključuje Pfefer.