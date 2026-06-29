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Meksička policija traga za osvetnikom prozvanim "Betmen", koji u gradu Lagos de Moreno lovi osobe osumnjičene za krađu motocikala i lepi ih za stubove javne rasvete.

U periodu od deset dana, počev od 13. juna, najmanje pet muškaraca pronađeno je bespomoćno vezano lepljivom trakom, piše "Njujork post". Mnogim navodnim lopovima na licu su bili nacrtani brkovi i mačji brkovi, uz ispisanu špansku reč za "kradljivca".

Fotografije incidenata na društvenoj mreži Iks objavio je meksički novinar Luis Kardenas, koji je osvetnika nazvao "Betmenom iz Lagos de Morena". Pored vezanih muškaraca osvetnik je ostavljao navodno ukradene motocikle kako bi ukazao na njihova dela.

Na jednoj od fotografija vide se dvojica muškaraca zalepljenih leđima jedan uz drugog za stub javne rasvete, iznad kojih se nalazi ružičasti natpis, dok je ispred njih ostavljen motocikl.

Državni sekretar za bezbednost Huan Pablo Ernandez izjavio je da policija vezane muškarce tretira kao žrtve i da pokušava da uhapsi osvetnika. Pronađeni muškarci su oslobođeni i ukazana im je lekarska pomoć zbog zadobijenih povreda.

Za sada nije poznato da li su protiv njih pokrenute istrage zbog navodnih krađa. U ovom slučaju još niko nije uhapšen, ali je policija saopštila da je identifikovala dva vozila koja bi mogla da budu povezana sa incidentima.

(Kurir.rs/New York Post)

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