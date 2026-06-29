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Posle dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5koji su prošle srede pogodili Venecuelu, Američki geološki zavod (USGS) procenjuje da u narednih sedam dana postoji 48 odsto verovatnoće da će se dogoditi jedan ili više snažnih naknadnih zemljotresa jačine veće od 5 stepeni. U istom periodu očekuje se i do 210 slabijih zemljotresa magnitude 3 i više, koji su dovoljno jaki da se osete.

Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Ovi podaci navedeni su u ažuriranoj prognozi koju je USGS objavio u nedelju, a u kojoj se navodi da je od srede već registrovano pet naknadnih potresa jačih od magnitude 3, prema analizi objavljenoj na zvaničnom sajtu USGS-a.

Prema grafikonu koji je objavio USGS, verovatnoća da će se dogoditi naknadni zemljotres jačine najmanje 6 stepeni iznosi sedam odsto.

Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

S druge strane, šansa za naknadni potres magnitude 7 ili više, što bi bilo približno jednako snažno kao jedan od prvobitnih zemljotresa, manja je od jedan odsto. Seizmička aktivnost u pogođenom području neprekidno se prati.

USGS na svojim internet stranicama objavljuje ažuriranu mapu koja prikazuje lokacije i broj naknadnih zemljotresa zabeleženih tokom prethodnog dana i protekle sedmice, pružajući tako uvid u razvoj situacije gotovo u realnom vremenu.

(Kurir.rs/Index.hr)

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