Slušaj vest

Posle dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5koji su prošle srede pogodili Venecuelu, Američki geološki zavod (USGS) procenjuje da u narednih sedam dana postoji 48 odsto verovatnoće da će se dogoditi jedan ili više snažnih naknadnih zemljotresa jačine veće od 5 stepeni. U istom periodu očekuje se i do 210 slabijih zemljotresa magnitude 3 i više, koji su dovoljno jaki da se osete.

1/12 Vidi galeriju Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Ovi podaci navedeni su u ažuriranoj prognozi koju je USGS objavio u nedelju, a u kojoj se navodi da je od srede već registrovano pet naknadnih potresa jačih od magnitude 3, prema analizi objavljenoj na zvaničnom sajtu USGS-a.

Prema grafikonu koji je objavio USGS, verovatnoća da će se dogoditi naknadni zemljotres jačine najmanje 6 stepeni iznosi sedam odsto.

1/19 Vidi galeriju Dva snažna zemljotresa pogodila Venecuelu Foto: Javier Campos/AP

S druge strane, šansa za naknadni potres magnitude 7 ili više, što bi bilo približno jednako snažno kao jedan od prvobitnih zemljotresa, manja je od jedan odsto. Seizmička aktivnost u pogođenom području neprekidno se prati.