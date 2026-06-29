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Nekadašnji spoljni igrač "San Francisko Džajantsa" tužnu vest saopštio je putem svog Instagrama. Snažni zemljotresi, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su jedan za drugim Venecueluu sredu i ostavili katastrofalne posledice, a život je izgubilo više od 1.400 ljudi.

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Dejsi i Gorkis Ernandez Foto: Instagram

- Kraljice mog života, bila si i zauvek ćeš ostati najlepša, najdivnija, najdragocenija, najbolja žena na svetu, koja je čak i u najtežim trenucima uvek pronalazila način da ustane. Bila si i zauvek ćeš za mene biti najlepša žena mog života. Uvek ćeš biti sa mnom, u svakom trenutku i zauvek. Poleti visoko, moja princezo, moja kraljice. Neka te Bog primi u svoje carstvo i neka mi da snage da nastavim dalje i podignem našu porodicu. Volim te. Počivaj u miru, ljubavi mog života. Daj mi snage, jer imali smo zajedničku misiju, a sada sam ovde da je ispunim. Naučila si me da budem jak u svakom trenutku života. Nije lako, ali voleo sam te i zauvek ću te voleti. Moja ratnice, Dejsi Marija Tovar de Ernandez - napisao je na svom Instagram profilu, njen suprug Gorkis Ernandez.

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Dejsi i Gorkis Ernandez Foto: Instagram

Prema izveštajima iz Venecuele, Dejsi Ernandez se u trenutku zemljotresa nalazila u luksuznom hotelu zajedno sa članovima porodica drugih igrača bejzbol kluba "La Gvaira Delfines".

Zemljotres u Venecueli - potraga za preživelima i čišćenje ruševina Foto: RONALD PENA R/EFE, Matias Delacroix/AP

Gorkis Ernandez i njegovi saigrači odmah su pojurili ka hotelu nakon što su područje pogodila dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, ali njegovoj supruzi nije bilo spasa.

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Gorkis i Dejsi Ernandez Foto: Instagram

Ernandez, koji je za "San Francisko Džajantse" nastupao u MLB ligi od 2016. do 2018. godine, prema navodima medija oženio se Dejsi u decembru 2025. godine. Iza Dejsi je ostala ćerka Vitorija Vaskez iz prethodne veze.

(Kurir.rs/The Sun)

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