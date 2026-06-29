- Kraljice mog života, bila si i zauvek ćeš ostati najlepša, najdivnija, najdragocenija, najbolja žena na svetu, koja je čak i u najtežim trenucima uvek pronalazila način da ustane. Bila si i zauvek ćeš za mene biti najlepša žena mog života. Uvek ćeš biti sa mnom, u svakom trenutku i zauvek. Poleti visoko, moja princezo, moja kraljice. Neka te Bog primi u svoje carstvo i neka mi da snage da nastavim dalje i podignem našu porodicu. Volim te. Počivaj u miru, ljubavi mog života. Daj mi snage, jer imali smo zajedničku misiju, a sada sam ovde da je ispunim. Naučila si me da budem jak u svakom trenutku života. Nije lako, ali voleo sam te i zauvek ću te voleti. Moja ratnice, Dejsi Marija Tovar de Ernandez - napisao je na svom Instagram profilu, njen suprug Gorkis Ernandez.