ŽENA POZNATOG SPORTISTE POGINULA U ZEMLJOTRESU! Pojurio je ka hotelu da je spasi, ali je bilo PREKASNO! "Kraljice mog života, neka te Bog..." (FOTO)
Nekadašnji spoljni igrač "San Francisko Džajantsa" tužnu vest saopštio je putem svog Instagrama. Snažni zemljotresi, jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su jedan za drugim Venecueluu sredu i ostavili katastrofalne posledice, a život je izgubilo više od 1.400 ljudi.
- Kraljice mog života, bila si i zauvek ćeš ostati najlepša, najdivnija, najdragocenija, najbolja žena na svetu, koja je čak i u najtežim trenucima uvek pronalazila način da ustane. Bila si i zauvek ćeš za mene biti najlepša žena mog života. Uvek ćeš biti sa mnom, u svakom trenutku i zauvek. Poleti visoko, moja princezo, moja kraljice. Neka te Bog primi u svoje carstvo i neka mi da snage da nastavim dalje i podignem našu porodicu. Volim te. Počivaj u miru, ljubavi mog života. Daj mi snage, jer imali smo zajedničku misiju, a sada sam ovde da je ispunim. Naučila si me da budem jak u svakom trenutku života. Nije lako, ali voleo sam te i zauvek ću te voleti. Moja ratnice, Dejsi Marija Tovar de Ernandez - napisao je na svom Instagram profilu, njen suprug Gorkis Ernandez.
Prema izveštajima iz Venecuele, Dejsi Ernandez se u trenutku zemljotresa nalazila u luksuznom hotelu zajedno sa članovima porodica drugih igrača bejzbol kluba "La Gvaira Delfines".
Gorkis Ernandez i njegovi saigrači odmah su pojurili ka hotelu nakon što su područje pogodila dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni, ali njegovoj supruzi nije bilo spasa.
Ernandez, koji je za "San Francisko Džajantse" nastupao u MLB ligi od 2016. do 2018. godine, prema navodima medija oženio se Dejsi u decembru 2025. godine. Iza Dejsi je ostala ćerka Vitorija Vaskez iz prethodne veze.
(Kurir.rs/The Sun)