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Pet osoba poginulo je u masovnoj pucnjavi u Nemačkoj, saopštila je policija.

Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila u ulici Dankerštrase u gradu Štade, u saveznoj pokrajini Donja Saksonija.

Do pucnjave je došlo u omladinskom centru, gde je upućen veliki broj policajaca i pripadnika hitnih službi.

Nemačka policija uhapsila je jednog muškarca osumnjičenog za napad.

Motiv pucnjave za sada nije poznat, saopštila je policija.

Pucnjava u nemačkom gradu Štade, petoro mrtvih Foto: X printscreen

Raniji masakri u Nemačkoj

Ovo je još jedan u nizu masakara u Nemačkoj.

Podsetimo na napad automobilom 2024. godine u Magdeburgukada je saudijski državljanin uleteo vozilom među posetioce božićnog vašara i ubio šest, a povredio više od 300 ljudi.

Za ovaj zločin osuđen je na doživotnu kaznu zatvora u junu 2026. godine.

Jezive scene nakon terorističkog napada u Magdeburgu Foto: AP/Michael Probst, EPA/Filip Singer

Zatim, napad u Erfurtu 2002. godine kada je bivši učenik u gimnaziji ubio 16 ljudi (dvoje učenika, 13 nastavnika i policajca), nakon čega je izvršio samoubistvo.

Napad u Vinendenu 2009. godine, kada je sedamnaestogodišnjak u školi "Albertvil" ubio 15 osoba, a kasnije izvršio samoubistvo nakon sukoba sa policijom.

Napad u Minhenu 2016. godine, kada je osamnaestogodišnjak iz vatrenog oružja u tržnom centru "Olimpija" ubio devet osoba, a ranio njih 35.

(Kurir.rs/Daily Mail)

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