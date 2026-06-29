(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) PRVI SNIMAK SA MESTA MASAKRA U NEMAČKOJ! Ima MRTVIH, OPSADNO stanje u Štadeu!
Pet osoba poginulo je u masovnoj pucnjavi u Nemačkoj, saopštila je policija.
Prema prvim informacijama, pucnjava se dogodila u ulici Dankerštrase u gradu Štade, u saveznoj pokrajini Donja Saksonija.
Do pucnjave je došlo u omladinskom centru, gde je upućen veliki broj policajaca i pripadnika hitnih službi.
Nemačka policija uhapsila je jednog muškarca osumnjičenog za napad.
Motiv pucnjave za sada nije poznat, saopštila je policija.
Raniji masakri u Nemačkoj
Ovo je još jedan u nizu masakara u Nemačkoj.
Podsetimo na napad automobilom 2024. godine u Magdeburgukada je saudijski državljanin uleteo vozilom među posetioce božićnog vašara i ubio šest, a povredio više od 300 ljudi.
Za ovaj zločin osuđen je na doživotnu kaznu zatvora u junu 2026. godine.
Zatim, napad u Erfurtu 2002. godine kada je bivši učenik u gimnaziji ubio 16 ljudi (dvoje učenika, 13 nastavnika i policajca), nakon čega je izvršio samoubistvo.
Napad u Vinendenu 2009. godine, kada je sedamnaestogodišnjak u školi "Albertvil" ubio 15 osoba, a kasnije izvršio samoubistvo nakon sukoba sa policijom.
Napad u Minhenu 2016. godine, kada je osamnaestogodišnjak iz vatrenog oružja u tržnom centru "Olimpija" ubio devet osoba, a ranio njih 35.
(Kurir.rs/Daily Mail)