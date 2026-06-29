"MOLIMO VAS DA IZBEGAVATE U ŠIROKOM LUKU OVO PODRUČJE" U toku je VELIKA policijska akcija u Nemačkoj, HELIKOPTERI nadleću grad Štade posle MASAKRA! (FOTO/VIDEO)
Policija i hitne službe sprovode veliku akciju u Štadeu, dok dva helikoptera nadleću centar grada. Portparol policije potvrdio je da je u napadu život izgubilo pet ljudi.
Prema prvim informacijama policije, pucnjava se dogodila u ulici Dankerštrase u Štadeu, u Donjoj Saksoniji. Policija je uhapsila osumnjičenog, a situacija je i dalje u toku.
- Molimo građane da izbegavaju to područje - saopštila je Policijska uprava Lineburg na društvenoj mreži Iks.
Oko 13:45 časova policija je potvrdila da je u pucnjavi u centru grada, koji ima oko 50.000 stanovnika, poginulo pet osoba.
Mesto zločina nalazi se u neposrednoj blizini jedne ustanove za mlade, prenosi Bild.
Za sada nije poznato da li među žrtvama ima dece ili mladih.
U blizini mesta pucnjave nalazi se i policijska stanica u Štadeu.
Motiv krvavog napada za sada nije poznat.
- UPOZORENJE - Policijska akcija u ulici Dankerštrase u Štadeu. U toku je policijska intervencija. Molimo vas da u širokom luku izbegavate ovo područje - objavila je lokalna policija na društvenoj mreži Iks.
(Kurir.rs/Bild)