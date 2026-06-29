Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Policija i hitne službe sprovode veliku akciju u Štadeu, dok dva helikoptera nadleću centar grada. Portparol policije potvrdio je da je u napadu život izgubilo pet ljudi.

Prema prvim informacijama policije, pucnjava se dogodila u ulici Dankerštrase u Štadeu, u Donjoj Saksoniji. Policija je uhapsila osumnjičenog, a situacija je i dalje u toku.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u nemačkom gradu Štade, petoro mrtvih Foto: X printscreen

- Molimo građane da izbegavaju to područje - saopštila je Policijska uprava Lineburg na društvenoj mreži Iks.

Oko 13:45 časova policija je potvrdila da je u pucnjavi u centru grada, koji ima oko 50.000 stanovnika, poginulo pet osoba.

Mesto zločina nalazi se u neposrednoj blizini jedne ustanove za mlade, prenosi Bild.

Za sada nije poznato da li među žrtvama ima dece ili mladih.

U blizini mesta pucnjave nalazi se i policijska stanica u Štadeu.

Motiv krvavog napada za sada nije poznat.