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Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost (ABV) i Granična služba uhapsile su devet državljana Ukrajine i dva državljana Belorusije radi njihovog hitnog proterivanja iz zemlje, zbog sumnje da su za ruske finansije organizovali operacije uticaja u Poljskoj, saopštio je danas koordinator poljskih specijalnih službi Tomaš Semonjak.

Kako je Semonjak naveo na platformi Iks, ove osobe su od jeseni 2025. godine učestvovale u regrutovanju i plaćanju učesnika demonstracija koje su organizovane među ukrajinskim izbeglicama u Poljskoj.

Prema navodima poljskih službi, rezultati istrage Agencije za unutrašnju bezbednost pokazuju da su organizacija ovih aktivnosti i njihovo finansiranje dolazili iz Rusije.

Poljske službe ovaj slučaj kvalifikuju kao pokušaj sprovođenja operacija uticaja usmerenih na ukrajinske migrante u Poljskoj.

Kako podseća Ukrinform, ranije je poljsko tužilaštvo podiglo optužnice protiv dvojice državljana Ukrajine, Aleksandra K. (39) i Jevgenija I. (41), zbog navodnih sabotaža na železničkoj infrastrukturi u novembru prošle godine.