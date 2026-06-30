Slušaj vest

Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost (ABV) i Granična služba uhapsile su devet državljana Ukrajine i dva državljana Belorusije radi njihovog hitnog proterivanja iz zemlje, zbog sumnje da su za ruske finansije organizovali operacije uticaja u Poljskoj, saopštio je danas koordinator poljskih specijalnih službi Tomaš Semonjak.

Kako je Semonjak naveo na platformi Iks, ove osobe su od jeseni 2025. godine učestvovale u regrutovanju i plaćanju učesnika demonstracija koje su organizovane među ukrajinskim izbeglicama u Poljskoj.

Prema navodima poljskih službi, rezultati istrage Agencije za unutrašnju bezbednost pokazuju da su organizacija ovih aktivnosti i njihovo finansiranje dolazili iz Rusije.

Poljske službe ovaj slučaj kvalifikuju kao pokušaj sprovođenja operacija uticaja usmerenih na ukrajinske migrante u Poljskoj.

Kako podseća Ukrinform, ranije je poljsko tužilaštvo podiglo optužnice protiv dvojice državljana Ukrajine, Aleksandra K. (39) i Jevgenija I. (41), zbog navodnih sabotaža na železničkoj infrastrukturi u novembru prošle godine.

Nakon tih događaja, premijer Poljske Donald Tusk ocenio je da oni predstavljaju dokaz da je Rusija "prešla kritičnu granicu" i ušla u novu fazu hibridnog rata usmerenog na destabilizaciju situacije u zemlji.

Ne propustitePlanetaUSPON I DRAMATIČAN PAD PUTINOVOG "ANTIKVARA": Bio je nedodirljiv, ali se zamerio nekome JOŠ OPASNIJEM! Kako je sovjetski podmorničar postao kralj CARSKOG BLAGA
Vladimir Putin Ilja Traber
Planeta"MOLIMO VAS DA IZBEGAVATE U ŠIROKOM LUKU OVO PODRUČJE" U toku je VELIKA policijska akcija u Nemačkoj, HELIKOPTERI nadleću grad Štade posle MASAKRA! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2026-06-29 143512.png
PlanetaBIVŠI IZRAELSKI GENERAL POSTAJE NAJVEĆA NOĆNA MORA ZA NETANJAHUA! Izgubio je sina i sestriće na ratištu, dok "Bibijev" naslednik živi u Majamiju!
99.png
PlanetaUKRAJINA DOBILA NOVOG VOJNOG PARTNERA! Zalivska država ratifikovala sporazum, odmah stupa na snagu
ukrajinska vojska