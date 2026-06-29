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HAOS U GRADU ŠTADEU U DONJOJ SAKSONIJI

HAOS U GRADU ŠTADEU U DONJOJ SAKSONIJI

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U pucnjavi u nemačkom gradu Štade, u saveznoj pokrajini Donja Saksonija, poginulo je najmanje pet osoba. Policija i hitne službe sprovode veliku akciju u Štadeu, gradu koji se nalazi oko 50 kilometara od Hamburga. Iznad centra grada nadleću dva helikoptera.

Kako prenosi Bild, pozivajući se na policiju, sve osobe koje su poginule bile su punoletne, dok je nekoliko ljudi povređeno.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u nemačkom gradu Štade, petoro mrtvih Foto: X printscreen

Mesto zločina nalazi se u neposrednoj blizini centra za mlade. Istražitelji su započeli prikupljanje dokaza i ispitivanje svedoka.

Policija je saopštila da ne postoji šira opasnost po građane.

- Dve osobe su uhapšene, a jedna od njih je osumnjičena - izjavio je portparol policije

Portparol policije potvrdio je da je pet osoba mrtvo nakon što su ispaljeni hici iz vatrenog oružja. Prema prvim informacijama policije, pucnjava se dogodila u ulici Dankerštrase u Štadeu, u Donjoj Saksoniji.

- Molimo građane da izbegavaju to područje - saopštila je Policijska uprava Lineburg na platformi Iks.

Oko 13:45 časova policija je potvrdila da je u pucnjavi u centru grada, koji ima oko 50.000 stanovnika, poginulo pet osoba.

Mesto događaja nalazi se u neposrednoj blizini jedne ustanove za mlade, prenosi Bild. Nedaleko od mesta pucnjave nalazi se i policijska stanica u Štadeu. Pozadina krvavog napada za sada nije poznata. Štade se nalazi zapadno od Hamburga.