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Sjedinjene Američke Države saopštile su da će se u utorak u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kojem će prisustvovati najviši izaslanici predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se tehnički razgovori takođe nastaviti na marginama.

U objavi na društvenim mrežama u ponedeljak, američki predsednik Donald Tramp je rekao da je Iran zatražio sastanak i da će se on održati u glavnom gradu Katara, ne navodeći nikakve detalje.

Nekoliko trenutaka kasnije, Trampova sekretarka za štampu, Kerolajn Livit, rekla je za Foks njuz da će Vitkof i Kušner prisustvovati razgovorima.

- Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner će ove nedelje leteti u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo da razgovaramo o memorandumu o razumevanju. Na marginama tih razgovora na visokom nivou biće i tehnički razgovori - rekla je ona.

1/10 Vidi galeriju Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Fabrice Coffrini/Keystone

- Što se nas tiče, mi se držimo našeg dela primirja. Na nasilje će biti odgovoreno nasiljem - dodala je Livit.

Teheran negirao sastanak

Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi je negirao da su zakazani bilo kakvi razgovori, objavila je iranska agencija IRNA.

"Iako se konsultacije sa Katarom, uključujući i o praćenju sprovođenja obaveza druge strane (SAD), nastavljaju kao i obično, nisu potvrđeni navodi o tehničkim razgovorima radnih grupa u Dohi", rekao je Garibabadi.

SAD i Iran potpisali su 17. juna memorandum o razumevanju od 14 tačaka, čiji je cilj okončanje četvoromesečnog sukoba, prema kojem su se obe strane složile da prekinu neprijateljstva i ponovo otvore Ormuski moreuz, kroz koji obično tranzitira petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Ali, vikend udari "oko za oko" pretili su da osujete krhki sporazum. Povratak pregovorima usledio bi nakon nekoliko dana udara i kontranapada otkako je iranski projektil pogodio teretni brod u moreuzu u četvrtak, pri čemu su se i SAD i Iran međusobno optuživali za kršenje privremenog primirja.

1/3 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisuje okvirni sporazum s Iranom na svečanoj večeri u Versaju nakon samita G8 u Francuskoj Foto: Printscreen/X/The White House