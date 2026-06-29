OGLASIO SE TRAMP! Kaže da će sutra biti održan sastanak sa Iranom u Dohi, Teheran negira navode
Sjedinjene Američke Države saopštile su da će se u utorak u Dohi održati sastanak na visokom nivou o Iranu, kojem će prisustvovati najviši izaslanici predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Džared Kušner, dok će se tehnički razgovori takođe nastaviti na marginama.
U objavi na društvenim mrežama u ponedeljak, američki predsednik Donald Tramp je rekao da je Iran zatražio sastanak i da će se on održati u glavnom gradu Katara, ne navodeći nikakve detalje.
Nekoliko trenutaka kasnije, Trampova sekretarka za štampu, Kerolajn Livit, rekla je za Foks njuz da će Vitkof i Kušner prisustvovati razgovorima.
- Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner će ove nedelje leteti u Dohu na sastanke na visokom nivou, dok nastavljamo da razgovaramo o memorandumu o razumevanju. Na marginama tih razgovora na visokom nivou biće i tehnički razgovori - rekla je ona.
- Što se nas tiče, mi se držimo našeg dela primirja. Na nasilje će biti odgovoreno nasiljem - dodala je Livit.
Teheran negirao sastanak
Zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi je negirao da su zakazani bilo kakvi razgovori, objavila je iranska agencija IRNA.
"Iako se konsultacije sa Katarom, uključujući i o praćenju sprovođenja obaveza druge strane (SAD), nastavljaju kao i obično, nisu potvrđeni navodi o tehničkim razgovorima radnih grupa u Dohi", rekao je Garibabadi.
SAD i Iran potpisali su 17. juna memorandum o razumevanju od 14 tačaka, čiji je cilj okončanje četvoromesečnog sukoba, prema kojem su se obe strane složile da prekinu neprijateljstva i ponovo otvore Ormuski moreuz, kroz koji obično tranzitira petina svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.
Ali, vikend udari "oko za oko" pretili su da osujete krhki sporazum. Povratak pregovorima usledio bi nakon nekoliko dana udara i kontranapada otkako je iranski projektil pogodio teretni brod u moreuzu u četvrtak, pri čemu su se i SAD i Iran međusobno optuživali za kršenje privremenog primirja.
- Bilo je napada na komercijalne brodove na koje su Sjedinjene Američke Države, pod vođstvom predsednika, odgovorile, i to će se nastaviti dešavati, ali se nadamo da to nećemo videti. Predsednik očigledno želi da vidi kako se mirovni proces odvija - rekla je Livit u emisiji „Foks i prijatelji“.
(Kurir.rs/Rojters/Beta)