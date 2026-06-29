Slušaj vest

Španska policija uhapsila je čoveka za koga veruje da je šef mafije u okviru italijanske kriminalne organizacije Ndrangeta sa sedištem u Kalabriji, saopštile su vlasti.

Italijanski tužioci u Kalabriji identifikovali su ga kao Domenika Paviljanitija, poznatog i kao "Don Miko", za kojim je evropska poternica izdata 2022. godine.

Osumnjičeni je pritvoren u Soriji, oko 200 kilometara severoistočno od Madrida, saopštila je španska policija. Hapšenje je usledilo nakon višemesečne zajedničke istrage španskih i italijanskih vlasti, dodala je policija.

Više puta hapšen

Paviljaniti je u Italiji optužen za brojne zločine, uključujući nasilne zločine, trgovinu drogom i pranje novca, saopštila je španska policija. Suočava se sa kaznom zatvora od 19 godina, javila je nemačka novinska agencija DPA.

Video koji je španska policija objavila na društvenoj mreži X prikazuje ga kako ga odvode u lisicama bez otpora. Očekuje se da će postupak ekstradicije početi u narednim danima kako bi mu se omogućilo da odsluži kaznu u Italiji, saopštilo je kalabrijsko tužilaštvo.

Španski mediji su izvestili da je 65-godišnjak jedan od najtraženijih begunaca u Italiji i da je nekoliko puta hapšen u Španiji.

Zaštita telohranitelja

Prvi put je pritvoren 1996. godine i izručen Italiji 1999. godine, provevši oko 20 godina u zatvoru pre nego što je pušten na slobodu zbog greške u izračunavanju dužine kazne, objavili su listovi El Mundo i El Pais. Ponovo je uhapšen u Madridu 2021. godine, ali je kasnije pušten na slobodu nakon isteka kazne.