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Snažno nevreme praćeno obilnom kišom i gradom pokrenulo je u nedelju popodne tri velika odrona blata i kamenja na glečerskom putu Kaunertal u tirolskom okrugu Landek u Austriji.

Usled ove prirodne nepogode, oko 250 jednodnevnih izletnika ostalo je privremeno odsečeno u zadnjem delu doline. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji spasavanja, pokrajinske vlasti su već u ponedeljak u podne potvrdile da su svi zarobljeni posetioci uspešno evakuisani.

U ovoj složenoj operaciji, koja je pokrenuta nakon zahteva tirolskog pokrajinskog centra za upozoravanje, ključnu ulogu odigrala je avijacija. Izletnici su prevezeni pomoću dva policijska i dva vojna helikoptera. Savezna vojska je za ovu priliku angažovala letelice tipa AB212 i AW169, dok je na teren upućen i kamion-cisterna kako bi se omogućilo dopunjavanje goriva na samom licu mesta.

Bezbednost na prvom mestu i zbrinjavanje gostiju

U ovom incidentu nema povređenih niti nestalih osoba. Najranjivije grupe izletnika evakuisane su helikopterima još u nedelju, neposredno nakon pokretanja odrona. Većina gostiju provela je noć na sigurnom i toplom, zahvaljujući gostoprimstvu planinskog doma Gepatschhaus, a nadležni potvrđuju da se svi evakuisani osećaju dobro.

Ova nepogoda usledila je nakon talasa visokih temperatura, zbog čega je za područje Tirola od nedelje u podne do ponoći bilo na snazi narandžasto upozorenje drugog najvišeg nivoa. Srećom, izuzimajući ozbiljan incident u Kaunertalu, ostatak pokrajine je prošao bez većih posledica, a sa terena nisu prijavljeni drugi vanredni događaji niti značajnija šteta.

Sanacija terena i razmere oštećenja

Već u ponedeljak ujutru, pokrajinska geološka služba i služba za zaštitu od bujica i lavina obavile su izviđački let kako bi procenile stabilnost terena. Na osnovu njihove stručne procene, radovi na raščišćavanju i sanaciji puta počeli su još istog dana.

Ipak, pred radnicima je ozbiljan izazov, jer je glečerski put zatrpan u dužini od 50 metara. Pored ogromnih količina blata, bujica je odnela i delove samog kolovoza, a u prekidu je i snabdevanje električnom energijom.

Zbog svega navedenog, nadležne službe napominju da intenzitet i brzina radova direktno zavise od vremenskih prilika, zbog čega je u ovom trenutku još uvek nemoguće precizno proceniti kada će blokada puta biti potpuno uklonjena.

(Kurir.rs/SuedTirol)

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