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Majka koja je izvučena iz ruševina svoje srušene kuće u Venecueli sa svojom bebom starom 18 dana ispričala je za BBC kako joj je sin pomogao da ostane živa.

Dajana Patino je rekla da joj je sin Huan David dao "motivaciju da bude budna i na oprezu".

"Dok god je on živ, i ja ću biti živa. S vremena na vreme sam mu dodirivala nos tražeći dokaz da još uvek diše", rekla je.

Snimci spasavanja obišli su svet, a Huan David je postao simbol nade u Venecueli, koju su uništila dva zemljotresa koja su pogodila zemlju u sredu - usmrtivši najmanje 1.450 ljudi.

Desetine hiljada ljudi se vode kao nestali u onome što je privremeni predsednik zemlje opisao kao "najbrutalniju prirodnu katastrofu" u istoriji Venecuele.

Potraga se nastavlja, ali nade da će biti pronađeno još preživelih su sve manje.

U klinici u venecuelanskom glavnom gradu Karakasu u nedelju, Dajana je ispričala za BBC o zastrašujućim satima koje je provela pod zemljom, držeći svog malog sina blizu i moleći se da budu spaseni.

Prala je sudove u svom stanu na osmom spratu u severnom priobalnom regionu La Gvaira kada su zemljotresi pogodili. Odmah je požurila da zagrli sina, misleći da će to biti "samo lagani potres".

"Osećala sam se kao da letim. Posle toga, osećala sam se kao da tonem u vodi i prljavštini, a onda sam pala u jamu gde sam i ostala. Ne znam kako nisam ispustila bebu jer sam letela. Udarila sam u nameštaj", rekla je.

Odmah je, rekla je, počela da vrišti, ali je ubrzo shvatila da je niko ne može čuti.

"Rekla sam sebi da neću trošiti energiju - vrištaću kada bude potrebno, kada čujem glasove ili korake u blizini", rekla je.

"Ne znam kako sam ostala tako mirna jer mi je leva noga bila zarobljena ispod betona. Nisam mogla da se pomerim. Slepoočnica mi je bila pritisnuta u stenu."

Dajana je rekla da je pronašla nadu kada je osetila Bibliju ispod sebe.

"Tu je počelo moje putovanje preživljavanja", rekla je. U mraku ruševina, mogla je da vidi "tačku svetlosti koja je izgledala kao mesec". Rekla je da je spasena nakon što je čula brata kako je zove.

"Rekla sam sebi, ovo je moja jedina šansa. Iz sveg glasa sam vrisnula... Vrisnula sam 'Evo me' iz sve snage, a on je rekao 'Našao sam te i obećavam ti da neću otići dok te ne izvučem'."

1/5 Vidi galeriju Majka izvučena iz ruševina sa bebom starom 18 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli Foto: Printscreen X, Printscreen/bbc.com

Održao je to obećanje i usledila je delikatna operacija spasavanja kako bi se i majka i beba izvukli iz ruševina u četvrtak uveče.

Dajana je zadobila povrede obe noge kada je zemljotres pogodio, dok je Huan, srećom, zadobio samo lakše povrede. Dajanin muž Gerson se upravo vratio kući i parkirao auto kada je zemljotres pogodio. Uspeo je da preskoči ogradu na sigurno.

Kada je video šta se desilo sa njihovom stambenom zgradom, plašio se najgoreg.

Trenutak spasavanja njegove bebe i supruge bio je "čudo", rekao je.

Na široko deljenim snimcima spasavanja, Gerson se može videti kako čvrsto zatvara oči i podiže glavu ka nebu dok grli svog sina, preplavljen emocijama.

1/6 Vidi galeriju Spasioci tragaju za zatrpanima u ruševinama nakon dva razorna zemljotresa u Venecueli Foto: Ronald Peña R/EFE, Pedro Mattey/AP

"Bilo je neopisivo. Mislio sam da su mrtvi. A kada sam video sina, osećao sam se kao da sam se ponovo rodio. Nisam mogao da verujem... Osetio sam kako mi se život vraća", rekao je za BBC o tom trenutku.

Gersonov i Dajanin dom je uništen, zajedno sa svim njihovim stvarima, i oni su slomljeni što im je pas i dalje nestao, ali kažu da će sada "početi ispočetka".