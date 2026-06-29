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Iznenadna smrt Ane Lajpsaki (41), čije je beživotno telo juče pronađeno u turističkom smeštaju u mestu Sugija, duboko je potresla i ražalostila javnost u Haniji. Ova tragična vest ostavila je u šoku njenu porodicu, prijatelje i sve koji su je poznavali.

Odmah nakon ovog tužnog otkrića, obavešten je Zdravstveni centar u Kantanosu. Ekipa hitne pomoći brzo je stigla na lice mesta i prevezla Anu u Opštu bolnicu u Haniji, gde su lekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt.

Istraga u toku: Nema tragova nasilja

Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije i forenzičkih analiza, ali prema dosadašnjim informacijama iz istrage, nema nikakvih naznaka koje bi ukazivale na nasilnu smrt ili krivično delo.

Kako prenosi grčki portal neakriti.gr, Ana je ćerka Dimitrisa Lajpsakisa, bivšeg predsednika Nautičkog kluba Hanija, i sestra klupskog trenera Sebastijana Lajpsakisa.

Reči podrške i neizmerne tuge

Povodom ovog preranog i teškog gubitka, Nautički klub Hanija održao je vanrednu sednicu Upravnog odbora na kojoj je usvojena zvanična rezolucija o izrazu saučešća. Klub je uputio reči utehe porodici Lajpsakis u ovim nezamislivo teškim trenucima, a delegacija Upravnog odbora prisustvovaće sahrani i položiti venac u Anino sećanje.