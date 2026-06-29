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Stravičan zločin potresao je gradić Štade u Nemačkoj, kada je u pucnjavi u centru grada život izgubilo šest osoba. Pet žrtava preminulo je na licu mesta, dok je šesta osoba podlegla teškim povredama u bolnici.

Detalji napada u ustanovi za mlade

Tragedija se odigrala oko 13:45 časova u ulici Dankersštrase. Prema informacijama koje prenosi list Bild, mesto zločina je ustanova za zaštitu omladine u kojoj su smeštene i grupe za zajednički smeštaj majki i dece.

Policija je potvrdila da su sve stradale osobe bile odrasle i da su se u trenutku napada nalazile unutar zgrade. Četiri osobe su stradale momentalno, peta je preminula uprkos hitnim pokušajima reanimacije na licu mesta, dok je šesta žrtva preminula u bolnici tokom večeri.

Nekoliko ljudi je ranjeno u ovom napadu, a lekari se bore za život nekih od njih koji su zadobili teške povrede.

Brzom akcijom policije privedena su dvojica osumnjičenih, među kojima je i navodni napadač.

1/5 Vidi galeriju Pucnjava u nemačkom gradu Štade, šestoro mrtvih Foto: X printscreen

Drama na ulicama i pokušaj bega

Situacija u gradu od oko 50.000 stanovnika u početku je bila izuzetno napeta i nestabilna. Policijska uprava Lineburga odmah je reagovala i preko platforme X apelovala na javnost da strogo izbegava ovaj deo grada.

Jedan od očevidaca je za Fokus Onlajn opisao dramatične scene pokušaja bekstva sa mesta nesreće:

"Jedna žena i mlađi muškarac pokušali su da pobegnu automobilom (marke Mercedes). Policajac im je glasno naredio: 'Stoj, ostani na mestu!' Međutim, pošto je automobil nastavio da se kreće, nekoliko policajaca je otvorilo vatru. Ispaljeno je najmanje deset do petnaest hitaca."

Motiv napada

U ustanovu za zaštitu mladih, koja se nalazi u blizini policijske stanice u Štadeu, ubrzo su stigli brojni sveštenici i psiholozi kako bi pružili psihološku pomoć pogođenima. Nadležni su saopštili da opasnost po javnost više ne postoji, a prema RTL.de, policija opisuje pucnjavu u Štadeu kao "porodičnu tragediju".

"Nije povezana sa femicidom niti političkim motivom", rekao je portparol policije u Lineburgu novinskoj agenciji AFP.