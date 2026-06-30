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Telo novorođenčeta pronađeno je u parku Beržer u predgrađu Pariza, Bobinjiju, saopšteno je iz policije.

Svedoci su videli kako neko ostavlja u parku krvavu kesu, nakon čega su pozvali policiju koja je u kesi pronašla telo bebe, saznaje televizija BFM iz policijskih izvora.

Pokrenuta je istraga o ubistvu maloletnika i skrivanju tela.