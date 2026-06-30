U parku Beržer u Bobinjiju pronađeno je telo novorođenčeta u krvavoj kesi. Policija pokrenula istragu o ubistvu.
Planeta
TELO BEBE NAĐENO U KESI U PARKU Horor u predgrađu Pariza, policija pokrenula istragu
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Telo novorođenčeta pronađeno je u parku Beržer u predgrađu Pariza, Bobinjiju, saopšteno je iz policije.
Svedoci su videli kako neko ostavlja u parku krvavu kesu, nakon čega su pozvali policiju koja je u kesi pronašla telo bebe, saznaje televizija BFM iz policijskih izvora.
Pokrenuta je istraga o ubistvu maloletnika i skrivanju tela.
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