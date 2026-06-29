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Mađarski ministar energetike Ištvan Kapitanji izuzeo je nuklearnu elektranu Pakš od propisa koji ograničavaju zagrevanje Dunava na dva dana kako bi se sprečilo još oštrije smanjenje proizvodnje električne energije tokom rekordnog toplotnog talasa, saopštio je operater MVM.

Temperatura Dunava u blizini elektrane dostigla je u ponedeljak 30,2 stepena Celzijusa, probivši intervencionu granicu od 29,5 stepeni.

Nuklearna elektrana koristi vodu iz Dunava za hlađenje svojih reaktora.

Elektrana je već smanjila proizvodnju električne energije za ukupno 563 MW tokom vikenda zbog visokih temperatura Dunava, napominje Rojters.

nuklearna elektrana Pakš Foto: Printscreen Facebook

Mrežni operater Mavir preporučio je da se nuklearna elektrana privremeno izuzme od propisa o temperaturi vode u reci kako bi se osigurala stabilnost snabdevanja električnom energijom.

Ministarstvo je prihvatilo preporuku i odobrilo izuzeće, koje će biti na snazi samo u ponedeljak i utorak.

Odbijanje preporuke značilo bi smanjenje proizvodnje za dodatnih 640 MW, što bi značilo da bi postrojenje od 2 GW radilo sa manje od polovine kapaciteta.

Operator MVM je izjavio da će, uz dvodnevno izuzeće, morati da smanji proizvodnju električne energije za dodatnih 40 megavata.